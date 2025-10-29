員工遭推落軌、北車離譜性侵案 台鐵11月增派保全、啟動跨轄護車機制

台北車站國慶連假期間發生離譜的性侵案，為加強安全維護措施，11月起台北車站將增派保全巡邏車站大廳及地下1樓公共區域。另針對台鐵員工頻傳遭暴力攻擊事件，鐵警局也建立跨轄護車機制，跨轄護車人力從每周439人增至687人，每周453車次增至700車次。

今年10月6日台鐵五權車站發生站務員遭無票男推落軌道，所幸剛時進站的列車不在同一軌道上，否則將發生憾事。但這並非台鐵首起員工遭攻擊事件。

今年5月甚至一天發生2起。5月22日清晨一名台鐵車長才遭旅客狠甩巴掌、砸手機，晚間再傳車長遭酒醉旅客狂毆；5月20日湖口站則出現一名酒醉旅客作勢跳軌，值班站長與站務員勸阻卻遭肢體攻擊。

交通部長陳世凱、台鐵公司董事長鄭光遠今赴立法院交通委員會就「台鐵各地車站旅客安全措施檢討、改善員工職場安全及勞動條件」專案報告。陳世凱表示，針對台北車站今年10月9日發生性侵案件，引發社會關切車站公共區域治安議題，已要求台鐵公司進行加強措施。

鄭光遠報告指出，針對台北車站強化治安維護措施，未來將增派保員支援聯防，強化巡輪密度，且11月起再增補專責保全人力，負責車站大廳及地下1樓公共區域巡查；定點守望密度增加，鐵警隊車站大廳、廁所、月台等治安熱點，由每2小時2次定點守望，增加至3次以上；另外，鐵警、保全及車站人員，交錯至每30分鐘即有人巡邏，提高巡查頻率。

列車職場環境改善部分，鄭光遠表示，除了鐵警局協助增加車廂見警率外，也建立跨轄護車機制，鐵警局目前跨轄護車，由每周439人增至687人，每周453車次增至700車次。

另外，也會加強車長回訓機制。鄭光遠說，針對每年1次回訓時機整合歷次事件通報與處理案件，提供列車長及相關單位參考，目前已陸續於車長回訓課程加入案例。