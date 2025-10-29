快訊

稱吃了感冒藥…新北蘆洲汽車撞進萊爾富超商 警方釐清中

「教育界王力宏」狂劈12女！北教大教授被爆專挑人妻 校長、學生成獵物

MLB／大谷翔平打擊吞2K 被小葛雷諾夯2分砲暫為敗投候選人

聽新聞
0:00 / 0:00

把握明天好天氣 西半部晴到多雲 周五東北季風再度南下

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
東北季風一波波南下，天氣濕冷，許多民眾穿上長袖衣物。聯合報系資料照片
東北季風一波波南下，天氣濕冷，許多民眾穿上長袖衣物。聯合報系資料照片

把握明天好天氣。天氣風險公司天氣分析師歐宗學指出，今天東北季風持續影響但水氣減少，明天東北季風短暫減弱，結束長達約10天連續影響，西半部地區晴到多雲，北部高溫將會回到28-29度。

歐宗學指出，今白天起桃園以南陸續轉為晴到多雲天氣，迎風面大台北、東半部持續有較多雲量及局部短暫雨機會，中南部山區午後也有短暫陣雨機會。各地早晚氣溫普遍在18-20度，白天高溫南北差異大，北部高溫約25度，中南部可達30-32度，配合陽光暖熱的感受相當明顯。

歐宗學表示，明天東北季風減弱，結束長達10日左右連續影響，轉為高壓迴流偏東風環境，迎風面大台北東側、東半部地區仍有局部較多雲量及短暫雨，西半部地區晴到多雲，午後要注意山區附近可能會有熱對流雲系發展帶來局部短暫陣雨。

明天早晚氣溫變化不大，偏低涼爽，白天高溫則進一步回升，歐宗學說，北部高溫回到約28-29度，日夜溫差大。周五又有東北季風再度南下，清晨到上午微弱鋒面偏北掠過，苗栗以北先有局部短暫陣雨，白天東北季風接著持續南下，迎風面北部、東半部地區雲量再次增多，並有局部短暫雨機會。中南部天氣相對穩定，晴到多雲，山區午後同樣可能會有局部短暫陣雨。

歐宗學指出，周末期間東北季風持續影響，目前預報水氣不多，降雨較侷限於迎風面地形上，也就是基隆北海岸、大台北山區，東半部至恆春半島地區比較容易受到影響，西半部大致維持晴到多雲，山區附近仍要注意午後陣雨。早晚低溫普遍19-21度，白天高溫北部約22-24度，中南部30-32度。

歐宗學表示，下周天氣暫時仍是以東北季風強弱變化影響為主，但在低緯度的熱帶洋面會有熱帶擾動發展趨勢，目前的大方向來看是西行通過菲律賓附近機會最高，直接影響機會較低，但是否會有間接外圍雲系水氣影響，需再觀察後續預報的強度及路徑。暫時還沒有明顯冷空氣南下，氣溫都與近期相似。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

東北季風 高溫

延伸閱讀

今晨18.5度！吳德榮：水氣減少 東北季風周五再一波北東轉雨

今天降雨熱區延伸到中部 專家指這時恢復正常東北季風迎風面降雨

兩波東北季風北部濕涼 周四回暖放晴 周五冷空氣到再變天低溫探1字頭

東北季風+水氣北上濕涼防豪雨 颱風最快周末生成 專家曝可能路徑

相關新聞

今晨18.5度！吳德榮：水氣減少 東北季風周五再一波北東轉雨

天氣涼，北部清晨不到20度！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄(http...

高鐵延伸宜蘭第4季報政院完成審議 力拚2036年通車

高鐵延伸宜蘭案今年8月20日通過環評大會，目標2036年通車，交通部鐵道局今赴立法院交通委員會報告指出，高鐵延伸宜蘭案已...

員工遭推落軌、北車離譜性侵案 台鐵11月增派保全、啟動跨轄護車機制

台北車站國慶連假期間發生離譜的性侵案，為加強安全維護措施，11月起台北車站將增派保全巡邏車站大廳及地下1樓公共區域。另針...

把握明天好天氣 西半部晴到多雲 周五東北季風再度南下

把握明天好天氣。天氣風險公司天氣分析師歐宗學指出，今天東北季風持續影響但水氣減少，明天東北季風短暫減弱，結束長達約10天...

雨下到快發霉！粉專：北台灣半個月都在下雨

雨一直下，天天下，不少北部民眾都想問，雨何時會停，天氣能放晴看到陽光。

腸病毒還沒進流行期 重症已17例創6年同期新高、8例死亡…這族群最危險

腸病毒尚未進入流行期，今年累計腸病毒感染併發重症確定病例卻已來到17例，其中有8例死亡，為6年同期最高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。