把握明天好天氣 西半部晴到多雲 周五東北季風再度南下

把握明天好天氣。天氣風險公司天氣分析師歐宗學指出，今天東北季風持續影響但水氣減少，明天東北季風短暫減弱，結束長達約10天連續影響，西半部地區晴到多雲，北部高溫將會回到28-29度。

歐宗學指出，今白天起桃園以南陸續轉為晴到多雲天氣，迎風面大台北、東半部持續有較多雲量及局部短暫雨機會，中南部山區午後也有短暫陣雨機會。各地早晚氣溫普遍在18-20度，白天高溫南北差異大，北部高溫約25度，中南部可達30-32度，配合陽光暖熱的感受相當明顯。

歐宗學表示，明天東北季風減弱，結束長達10日左右連續影響，轉為高壓迴流偏東風環境，迎風面大台北東側、東半部地區仍有局部較多雲量及短暫雨，西半部地區晴到多雲，午後要注意山區附近可能會有熱對流雲系發展帶來局部短暫陣雨。

明天早晚氣溫變化不大，偏低涼爽，白天高溫則進一步回升，歐宗學說，北部高溫回到約28-29度，日夜溫差大。周五又有東北季風再度南下，清晨到上午微弱鋒面偏北掠過，苗栗以北先有局部短暫陣雨，白天東北季風接著持續南下，迎風面北部、東半部地區雲量再次增多，並有局部短暫雨機會。中南部天氣相對穩定，晴到多雲，山區午後同樣可能會有局部短暫陣雨。

歐宗學指出，周末期間東北季風持續影響，目前預報水氣不多，降雨較侷限於迎風面地形上，也就是基隆北海岸、大台北山區，東半部至恆春半島地區比較容易受到影響，西半部大致維持晴到多雲，山區附近仍要注意午後陣雨。早晚低溫普遍19-21度，白天高溫北部約22-24度，中南部30-32度。

歐宗學表示，下周天氣暫時仍是以東北季風強弱變化影響為主，但在低緯度的熱帶洋面會有熱帶擾動發展趨勢，目前的大方向來看是西行通過菲律賓附近機會最高，直接影響機會較低，但是否會有間接外圍雲系水氣影響，需再觀察後續預報的強度及路徑。暫時還沒有明顯冷空氣南下，氣溫都與近期相似。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。