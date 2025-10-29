今晨18.5度！吳德榮：水氣減少 東北季風周五再一波北東轉雨

快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
東北季風一波波南下，天氣濕冷，許多民眾穿上長袖衣物。聯合報系資料照片
東北季風一波波南下，天氣濕冷，許多民眾穿上長袖衣物。聯合報系資料照片

天氣涼，北部清晨不到20度！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今(29日)晨截至4時12分本島縣市最低氣溫比昨晨微降，排序為：新北(石碇區)18.5度，基隆(七堵區)、桃園(楊梅區)，宜蘭(三星鄉)19.0度，苗栗(銅鑼鄉)19.2度

今晨各地區平地的最低氣溫約在19、20度，包括北部(新北石碇區)18.5度、中部(台中后里區)19.5度、南部(高雄內門區)20.4度及東部(宜蘭三星鄉)19.0度。

吳德榮指出，今日受東北季風影響，迎風面水氣逐漸減少，雨勢趨緩，北海岸及宜蘭有局部雨，大台北東側及花蓮偶有局部短暫降雨的機率；北台白天氣溫略升，仍偏涼，中南部白天偏熱早晚涼。

今日各地區氣溫為：北部19至26度、中部20至32度、南部20至33度及東部19至30度。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，明(30)日東北季風減弱，天氣稍緩、氣溫升，北海岸及宜蘭仍有局部短暫降雨。周五(31日)起下一波東北季風南下，冷空氣不強、氣溫降幅不大，北台最低氣溫可再降至19度左右；水氣不多、周五北部及東半部轉有局部短暫降雨機率，周六至下周一(11月1至3日)北海岸及宜花偶有局部短暫降雨，其他地區多雲時晴。下周二(4日)東北季風減弱，天氣緩和、氣溫升。下周三(5日)起另一波東北季風再南下。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

氣溫 東北季風

