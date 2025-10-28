聽新聞
立院三讀 無照駕駛罰鍰加重

聯合報／ 記者張曼蘋董俞佳／台北報導
立法院院會三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正案，立法院長韓國瑜敲槌。圖／聯合報系資料照
立法院昨三讀通過「道路交通管理處罰條例」部分條文修正案，加重無照駕駛罰則；其中，無照的機車駕駛人處一萬八千元至三萬六千元罰鍰，汽車駕駛人處三萬六千元至六萬元罰鍰，且均當場移置保管該汽車。不過專家表示，重罰固然具嚇阻效果，但若不從教育與交通環境著手，恐難真正減少無照駕駛問題。

無照駕駛案件逐年增加，經統計二○二二至去年，汽車無照駕駛違規件數從六點六萬多件，增至七點八萬多件，其中二○二三年因無照駕駛致死人數達七六三人，遠高於酒駕致死人數二五三人。

現行道交條例規定，無照駕駛汽車、領有機車駕駛駕照卻駕駛汽車、偽造汽機車駕駛駕照、駕照被吊銷、註銷仍持續駕駛、駕駛執照吊扣期間持續駕駛者，以及無照卻指導他人駕車者，均罰六千元至二萬四千元罰鍰。依修正後條文，機車駕駛人最高處三萬六千元，汽車駕駛人最高處六萬元。

針對機動車輛噪音近來嚴重增加，三讀條文規定，未來汽車使用非原型式排氣管不依規定申報異動登記將加重罰鍰，由現行的一千八百元，增至三千六百元並責令於十五天內檢驗，逾期十五天以上者吊扣其牌照，至檢驗合格後發還，逾期二個月以上者，註銷其牌照。

消基會交通組召集人李克聰指出，累犯重罰確實能產生警惕作用，但政府更應探討「為何無照駕駛頻仍」。他分析，年輕族群多半因學業在身、考照不便而違規，而高齡者則常因駕照過期未換照，非惡意違法。要了解這些人的背景、社區分布，再透過學校、社區宣導與預防措施，從源頭減少無照駕駛發生。

下一代人本交通促進會理事長王晉謙也說，修法雖有助針對惡意違規者加強懲處，但同時也可能懲罰到偏鄉交通不便的弱勢青年。建議政府在修法同時，應同步檢討偏鄉學生通勤權、青年考照年齡限制與交通運具政策。

