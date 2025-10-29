公車減班、脫班 學者：結構問題恐惡化

公共自行車尖峰時段一車或一位難求，台中傳出公車減班、裁減路線，甚至苗栗、新竹都已發生公車無預警不發車的窘境，影響搭乘意願，更衝擊學生、公車族通勤需求。學者呼籲政府要未雨綢繆，否則問題將持續惡化。

台中市公車「搭不到、過站不停」問題普遍存在，交通局統計，異常發車及過站不停1年近8千件，近3年投訴量仍高。市議員何文海、張廖乃綸、李文傑接獲不少民眾反映，質疑市府補助業者卻無法確保公車準時，要求加強稽查與懲處。

台中市交通局回應，每年辦理評鑑並連結補貼額度，督促業者改善2023及2025年已調整營運成本與基本運價，並規定駕駛加薪至少4千元、其他人員加薪逾2千元，藉此穩定人力、增加班次，將持續透過評鑑、稽查與加薪機制，強化公車服務可靠度。

苗栗12條公路客運路線近期曾發生無預警停駛，代駛這些路線的亦捷客運，未按時發放部分薪資，導致駕駛員集體罷工而停駛，經協調後才發薪，當天下午恢復行駛。今年初新竹縣新上路的快捷9號公車，也發生過駕駛未到班，首班車就「放鴿子」， 凸顯司機人力荒、業者營運虧損等困境懸而未解。

逢甲大學運輸與物流學系教授蘇昭銘指出，這是結構性問題，疫情後運量下滑，雖TPASS月票方案在部分地區帶來回升，但少子化使以學生為主的路線支撐逐漸消失。其次，高齡乘客雖有愛心卡與敬老卡補助，但部分縣市在民代要求下，擴及計程車使用，原本班次減少的偏遠地區長者改搭計程車，公車需求持續下降。

蘇昭銘說，業者多在路權結束後不續營，代表無車可搭；政府雖以代駛來應變，但代駛補貼若無法支撐長期營運，更多路線恐停駛。公車產業面臨司機短缺與勞動條件惡化，駕駛工作辛苦且受乘客錄影壓力，公車文化要能建立起來，否則司機人力荒導致業者優先停駛不賺錢路線，無其他選擇性的乘客如高齡者與學生將首當衝擊。