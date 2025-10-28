聽新聞
0:00 / 0:00

搭接駁車登機 折騰年長旅客

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

桃園機場機坪不足的問題日益嚴重，夜間停機位常不敷使用，讓航空公司需要花更多心力協調調度，遇到特殊天氣如颱風天時，就因飛機調度，導致登機口改變；空橋停機坪也不足，導致乘客得靠接駁車登機。

有航空公司表示，遇到特殊天氣如颱風天時，許多班機都需等待停機位，就曾遇過因停機位不足，又不斷有飛機降落，導致班機需不斷移動，不僅乘客無法上機，還要隨時注意登機口的改變。

有航空業界人士提到，桃園機場在疫情前，停機坪就已經有點不足，擴充機坪的速度又太慢，導致星宇開航後，演變成嚴重不足，且這幾年國籍航空添購的新機陸續交付，機隊規模成長，再加上疫後客運量屢創新高，航班架次大幅成長，種種原因讓機坪不足的問題愈來愈嚴重。

除了機坪不足外，空橋停機坪也不夠。不少民眾反映，搭機或回程時，由於第二航廈登機空橋機坪不足，尖峰時刻只能靠接駁車登機。

民眾直言，無風無雨時，能近距離觀賞飛機感覺不錯，但近日天氣陰雨綿綿，搭接駁車登機反成為一種困擾，甚至質疑連東南亞國家都可以走空橋，為什麼台灣還在使用接駁車協助乘客登機。

業界人士直言，倘若飛機被安排停等在接駁坪，乘客上下機就多了很多動作，包括等車、搭接駁車，上下樓梯登機或前往候機室，通常也都沒有設置電梯，對年紀較長的乘客來說是一種折騰，且很多乘客搞不清楚是機場公司的安排，反而全都怪航空公司。

機場公司表示，目前桃園機場一天約有七百多個班次，營運期間，七十八個營運機位都會充分使用，過夜機位部分盡可能留給國籍航空公司。

桃園機場 停機坪

延伸閱讀

桃機第三跑道延至2032年完工 16個臨時停機位優先給國籍航空使用

桃機第三跑道延至2032年完工 農曆年前啟用16停機位供航班調度

親人驟逝申請退票 竟遭航空公司冷血刁難！宇珊氣哭還原過程

搭飛機選靠窗好還是走道座位？內行人曝1事是關鍵

相關新聞

醫奉獎個人獎之10／吳雪紅 在手術室見證生命奇蹟

投身護理工作逾34年，專業屢獲表揚，三軍總醫院護理部手術室護理長吳雪紅回首職涯，一點一滴深印腦海，尤其至金門前線服務的寶...

普發現金13歲以上代領門檻 藍批擾民

普發現金1萬元上路在即，卻規定13歲以上未成年孩童不得由父母代領，國民黨立院黨團昨要求立即廢除荒謬的13歲代領門檻，統一...

普發現金限制代領 家長：徒增親子緊張

13歲以上未成年者家長無法代領1萬元，引發部分家長抱怨，也擔心孩子萬元在手會亂花，增親子關係緊張。但也有學生已規畫用途，...

公車減班、脫班 學者：結構問題恐惡化

公共自行車尖峰時段一車或一位難求，台中傳出公車減班、裁減路線，甚至苗栗、新竹都已發生公車無預警不發車的窘境，影響搭乘意願...

11月徵文主題：喉中卡住的瞬間

日常生活中，吞下異物的情況時有所聞，無論是魚骨頭刺喉、假牙滑入口中，或是孩童誤吞小物，面對突如其來的意外，該如何正確處置...

老化或失智？記憶力變差 如何洞察風險

上了年紀，容易忘東忘西，一轉身就忘了剛剛要做什麼事情。如果情況頻繁且嚴重，影響日常生活功能，小心失智症上身。聯安預防醫學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。