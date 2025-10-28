搭接駁車登機 折騰年長旅客

桃園機場機坪不足的問題日益嚴重，夜間停機位常不敷使用，讓航空公司需要花更多心力協調調度，遇到特殊天氣如颱風天時，就因飛機調度，導致登機口改變；空橋停機坪也不足，導致乘客得靠接駁車登機。

有航空公司表示，遇到特殊天氣如颱風天時，許多班機都需等待停機位，就曾遇過因停機位不足，又不斷有飛機降落，導致班機需不斷移動，不僅乘客無法上機，還要隨時注意登機口的改變。

有航空業界人士提到，桃園機場在疫情前，停機坪就已經有點不足，擴充機坪的速度又太慢，導致星宇開航後，演變成嚴重不足，且這幾年國籍航空添購的新機陸續交付，機隊規模成長，再加上疫後客運量屢創新高，航班架次大幅成長，種種原因讓機坪不足的問題愈來愈嚴重。

除了機坪不足外，空橋停機坪也不夠。不少民眾反映，搭機或回程時，由於第二航廈登機空橋機坪不足，尖峰時刻只能靠接駁車登機。

民眾直言，無風無雨時，能近距離觀賞飛機感覺不錯，但近日天氣陰雨綿綿，搭接駁車登機反成為一種困擾，甚至質疑連東南亞國家都可以走空橋，為什麼台灣還在使用接駁車協助乘客登機。

業界人士直言，倘若飛機被安排停等在接駁坪，乘客上下機就多了很多動作，包括等車、搭接駁車，上下樓梯登機或前往候機室，通常也都沒有設置電梯，對年紀較長的乘客來說是一種折騰，且很多乘客搞不清楚是機場公司的安排，反而全都怪航空公司。

機場公司表示，目前桃園機場一天約有七百多個班次，營運期間，七十八個營運機位都會充分使用，過夜機位部分盡可能留給國籍航空公司。