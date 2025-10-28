聽新聞
桃機第3跑道延後 估2032年完工

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
桃園機場旅運量日益增高，讓停機坪不足的情況愈來愈嚴重，影響航空調度。本報資料照片
疫後出國潮未減，桃園機場運量屢創新高，北登機廊廳預計十二月起試營運，不過原訂二○三○年完工的桃園機場第三跑道，因預定用地還有六百多戶居民未完成搬遷，延至二○三二年才完工，第三跑道工程總經費原為三七四點五六億元，工程經費也將提高。

桃園機場公司表示，目前已提出修正計畫，後續會報交通部，經行政院核定才會確定。

根據機場公司統計，今年一至九月累計旅客量已達三五二二萬人次，較去年同期成長百分之五點二四，預估今年全年旅客量可達四五○○萬人次，並挑戰全年四九○○萬人次。也因為桃園機場旅運量日益增高，讓停機坪不足的情況愈來愈嚴重，影響航空調度，連假尖峰時段甚至會出現誤點情況，有賴第三跑道盡速完工，有新的停機坪，才能緩解塞機狀況。

不過桃機公司助理副總經理畢金菱表示，第三跑道原訂在二○三○年完工，其用地取得是由民航局及桃園市政府負責協調，桃機公司負責施工，但目前仍有六百多戶尚未搬遷，加上估算工期至少要六年，初步估計完工日期延至二○三二年。

據了解，前總統蔡英文第一個任期內就宣布第三跑道要提前五年在二○二五年完工，不過當時交通部、民航局、桃機公司即以「用地取得來不及」，盼二○三○年才完工，一度還遭行政院工程會拒絕。不料，如今卻展延。

畢金菱坦言，由於政府已定下「先建後遷」原則，只要有一戶尚未搬遷就不能進行馬路或水電工程，而民眾搬遷時程已從原先的二○二四年十一月，延後至二○二六年十二月，因此施工進度順延了廿三個月。

至於外界關切的第三航廈，畢金菱表示，第三航廈預計二○二七年完工啟用，但由於第三跑道是在現有一千兩百公頃的桃園機場北側，新增五八一公頃的土地，與既有機場接壤長達約五點三公里，因此後續仍需配合用地取得進度，採分區、分標方式辦理。

畢金菱表示，第三航廈的北登機廊廳現已進入內部裝修階段，預計十二月展開試營運。為了因應桃機旅運需求，加上降低第三跑道的施工衝擊，已先於機場東北角規畫臨時過夜機坪，總面積約十八點九公頃，採混凝土鋪面設計。

畢金菱表示，第一期工程已於今年七月完工啟用九個停機位；第二期工程預計明年二月春節疏運前完工，將新增七個停機位，屆時共計十六個停機位可供航班調度運用。規畫優先提供給國籍航空公司的過夜機使用。

民航局表示，持續鼓勵民眾盡早搬遷，並領取相關獎勵補助；並請桃機公司針對已完成搬遷用地先行規畫分區施工，以利推動桃園機場建設。

