健康你我他／減塑簡約惜物 走向永續明日

家中的咖啡渣、茶葉、蛋殼和果皮等製作堆肥，可供種花種菜使用，圖／楊雯茜提供 大自然資源有限，為了更美好的未來能永續發展，日常生活中，我會落實攜帶購物袋、杯子，或垃圾分類、發票使用載具等。

家中的咖啡渣、茶葉、蛋殼和果皮等製作堆肥，供種花種菜使用；喝不完的水，會澆花和菜；洗澡時等熱水前的冷水會蒐集在旁邊的大桶子供上小號時使用；包水果的泡棉，可以套在玻璃杯或瓷杯上方便收藏或攜帶，或放在香皂下減少滑動，否則丟棄只會製造更多垃圾。

年底除舊佈新，許多日曆手冊及記事本還有許多空白頁，可以切割或撕下當便條紙使用，也可以摺成紙盒裝小廚餘或瓜子殼；外出上班我會攜帶手帕，在流汗或用餐完可以使用，比起使用衛生紙或面紙，很經濟實惠。女兒還會善用App查詢住家附近超商即將到期打折的麵包款式數量，一來便宜，二來如果到期丟掉更不環保。

我會斷捨離把用不到衣服物品整理後，轉贈適合者或拿到二手店寄賣，不只物資流通，也能為居家騰出更多空間。臉書上有一些物品交換或餽贈的社團，皆可以讓物品再發揮功用展現價值，也是減廢的好方法。

減塑、簡約、惜物、感恩…已是高度發展下反璞歸真的王道，反思、實踐將使我們漸漸走上更充實美好永續的明日。