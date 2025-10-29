普發現金限制代領 家長：徒增親子緊張

13歲以上未成年者家長無法代領1萬元，引發部分家長抱怨，也擔心孩子萬元在手會亂花，增親子關係緊張。但也有學生已規畫用途，迫不及待領錢。

就讀國中一年級的許子儀說，希望爸媽代領後拿給他，會比較有感，但爸媽難免會說「這錢幫你存下來」，或拿來買文具、補貼零用錢，所以普發現金對於小孩來說沒什麼感覺，大人或許比較在意吧？他也不在乎什麼方式才可以領到錢。

五福國中林姓同學說，她告訴父母自己快滿15歲了，可全權交由她處理，這筆錢如同天上掉下來的餡餅，迫不及待要自己去領。今年她將到日本當交換學生，決定把這筆錢換成日幣。

彰化花壇陳姓鄉民說，許多家長為匯款及儲錢方便，都會為孩子開帳戶，領取普發1萬元根本不是問題，可議的是政府心態，13歲以下父母可代領，13歲以上卻不能，「想不通邏輯在哪」？

31歲上班族徐承瀚說，限制家長代領的用意可能是為保護孩子權益，但「家長要拿就是要拿，政府設限也沒用」，徒增親子關係緊張。

家庭主婦程美燕主張，高中以下孩子最好由家長陪同領取，保護孩子安全，也輔導建立孩子支用金錢的正確觀念，若限制13歲以上孩子不能由家長代領，以前等同現金的振興券為何可以？政府規定莫名其妙。

家裡分別有16、13歲孩子的南部鄧姓女警官認為，家長繳稅卻要退錢給還沒有工作的孩子，她覺得很奇怪，且孩子拿到錢難保不會亂花，或遭到歹徒覬覦。鄧女說，她一定會要求孩子交出來，幫忙存到個人戶頭。

「政府是怕家長代領會A小孩的錢是嗎？」新北市張姓家庭主婦也批政府既擾民又無聊，孩子平日要上課，假日補習，又沒開戶，是否要請假到郵局排隊領現金？