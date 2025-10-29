聽新聞
老化或失智？記憶力變差 如何洞察風險
上了年紀，容易忘東忘西，一轉身就忘了剛剛要做什麼事情。如果情況頻繁且嚴重，影響日常生活功能，小心失智症上身。聯安預防醫學機構總院長鄭乃源表示，健忘是正常老化或壓力造成，也可能是失智症的前兆，健忘在提示後可以回想起來，但失智則是想不起某些生活片段，甚至記憶混亂。
失智症可以及早發現嗎？鄭乃源指出，隨著現代醫療發展，利用科技檢測，可在失智症或大腦退化的「無聲期」就洞察風險，提早了解大腦狀況，進一步做好日常健康管理。目前主要依靠臨床評估和多種檢測方法，包括Apo E基因檢測、磁振造影檢查、抽血檢測，若結果異常需由專科醫師診斷。
鄭乃源說，第19對染色體上的載脂蛋白E（ApoE）基因與罹患阿茲海默症的機率息息相關，帶有2個ε4形式的基因者，罹患阿茲海默症的風險較同年齡者高10至15倍。不過，Apo E基因檢測是提供「未來大腦罹病風險評估」，並非一定會發生，擁有高風險基因的人，不需要太悲觀。
另外，透過腦部MRI神經影像掃描腦部結構，再結合AI大數據資料庫的「全腦神經年齡磁振造影檢查」，可以推算出腦年齡，有助於提高腦部退化的警覺性，即時調整生活型態。在醫學臨床上，濤蛋白（Tau）可評估阿茲海默症罹病風險，抽血檢測能推估是否有阿茲海默症的早期病變。
大腦是非常複雜且深奧的器官，預防疾病的根本，就是健康的生活，日常生活要注意吃好、睡好、多動、紓壓，從均衡飲食、良好睡眠、適度運動和壓力管理多管齊下，讓大腦更靈光。
