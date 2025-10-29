聽新聞
0:00 / 0:00

普發現金13歲以上代領門檻 藍批擾民

聯合報／ 記者屈彥辰馬瑞璿／台北報導
普發現金1萬元，最快11月12日就能領到。本報資料照片
普發現金1萬元，最快11月12日就能領到。本報資料照片

普發現金1萬元上路在即，卻規定13歲以上未成年孩童不得由父母代領，國民黨立院黨團昨要求立即廢除荒謬的13歲代領門檻，統一規定所有未成年子女，父母都可代領，或網路登記，將款項匯入孩童自己帳戶。

國民黨團昨舉行記者會，質疑配套措施未準備好，13歲以上未成年孩童不得由父母代領規定，根本是擾民，也可能重演郵局大排長龍領現金的「郵局之亂」。

國民黨團書記長羅智強說，國民黨提案普發現金1萬元還稅於民，民進黨在立院不斷杯葛，還批普發現金是毀憲亂政，喊著「大罷免、大成功」；結果民意不站在民進黨，馬上換個面孔大喊「發現金、好暖心」，這就是民進黨的荒腔走板。

羅智強表示，國民黨開路給民進黨走，民進黨連路都不走，普發現金亂象、奇怪的門檻一堆，配套不足。國民黨團提出3訴求：第一，拓寬實體網路，終結郵局之亂；第二，建立金融快速通道，保護無辜存戶；第三，廢除擾民規定，還給人民便利。

羅智強批，13歲以上不得代領的門檻根本是「天才」，民進黨政府應放下晉惠帝般的思維，好好看看人民需求，普發現金請「發得便利、發得開心」，不必增加無謂困擾。

國民黨團首席副書記長林沛祥說，請政府不要把責任丟給郵局，建議協調4大超商、公股行庫，全面開放臨櫃領現。

對於外界質疑，數位發展部昨表示，13歲的代領年齡門檻規定，是延續112年普發現金的作法，參酌民法中「無行為能力人」與「限制行為能力人」的規定。

數發部官員說，未滿7歲的兒童沒有行為能力，金融相關事務都必須由父母代辦。7歲到未滿13歲的孩子，可由父母代領，也可用自己帳戶領取，讓家庭有更多彈性。至於13歲以上少年，已能獨立處理金融事務，因此可自行領取現金。這樣的年齡畫分，兼顧法律依據與實務考量。

數發部官員指出，線上登記會將現金直接撥入金融帳戶，因此需檢核確為本人持有的金融帳戶，且與身分證號、健保卡號的持有人一致，確保領款人即為本人。

延伸閱讀

「國民黨2大戰神」徐巧芯、羅智強接連勝訴 趙少康：大快人心

普發現金13歲以上不得代領 羅智強批擾民：晉惠帝思維

影／打巴掌案被判拘役10日 邱議瑩再致歉「我完全接受」

綠排審「海纜七法」 羅智強疑：做不到趕回中共軍機就是嘴砲

相關新聞

醫奉獎個人獎之10／吳雪紅 在手術室見證生命奇蹟

投身護理工作逾34年，專業屢獲表揚，三軍總醫院護理部手術室護理長吳雪紅回首職涯，一點一滴深印腦海，尤其至金門前線服務的寶...

普發現金13歲以上代領門檻 藍批擾民

普發現金1萬元上路在即，卻規定13歲以上未成年孩童不得由父母代領，國民黨立院黨團昨要求立即廢除荒謬的13歲代領門檻，統一...

普發現金限制代領 家長：徒增親子緊張

13歲以上未成年者家長無法代領1萬元，引發部分家長抱怨，也擔心孩子萬元在手會亂花，增親子關係緊張。但也有學生已規畫用途，...

公車減班、脫班 學者：結構問題恐惡化

公共自行車尖峰時段一車或一位難求，台中傳出公車減班、裁減路線，甚至苗栗、新竹都已發生公車無預警不發車的窘境，影響搭乘意願...

11月徵文主題：喉中卡住的瞬間

日常生活中，吞下異物的情況時有所聞，無論是魚骨頭刺喉、假牙滑入口中，或是孩童誤吞小物，面對突如其來的意外，該如何正確處置...

老化或失智？記憶力變差 如何洞察風險

上了年紀，容易忘東忘西，一轉身就忘了剛剛要做什麼事情。如果情況頻繁且嚴重，影響日常生活功能，小心失智症上身。聯安預防醫學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。