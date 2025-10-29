普發現金13歲以上代領門檻 藍批擾民

普發現金1萬元上路在即，卻規定13歲以上未成年孩童不得由父母代領，國民黨立院黨團昨要求立即廢除荒謬的13歲代領門檻，統一規定所有未成年子女，父母都可代領，或網路登記，將款項匯入孩童自己帳戶。

國民黨團昨舉行記者會，質疑配套措施未準備好，13歲以上未成年孩童不得由父母代領規定，根本是擾民，也可能重演郵局大排長龍領現金的「郵局之亂」。

國民黨團書記長羅智強說，國民黨提案普發現金1萬元還稅於民，民進黨在立院不斷杯葛，還批普發現金是毀憲亂政，喊著「大罷免、大成功」；結果民意不站在民進黨，馬上換個面孔大喊「發現金、好暖心」，這就是民進黨的荒腔走板。

羅智強表示，國民黨開路給民進黨走，民進黨連路都不走，普發現金亂象、奇怪的門檻一堆，配套不足。國民黨團提出3訴求：第一，拓寬實體網路，終結郵局之亂；第二，建立金融快速通道，保護無辜存戶；第三，廢除擾民規定，還給人民便利。

羅智強批，13歲以上不得代領的門檻根本是「天才」，民進黨政府應放下晉惠帝般的思維，好好看看人民需求，普發現金請「發得便利、發得開心」，不必增加無謂困擾。

國民黨團首席副書記長林沛祥說，請政府不要把責任丟給郵局，建議協調4大超商、公股行庫，全面開放臨櫃領現。

對於外界質疑，數位發展部昨表示，13歲的代領年齡門檻規定，是延續112年普發現金的作法，參酌民法中「無行為能力人」與「限制行為能力人」的規定。

數發部官員說，未滿7歲的兒童沒有行為能力，金融相關事務都必須由父母代辦。7歲到未滿13歲的孩子，可由父母代領，也可用自己帳戶領取，讓家庭有更多彈性。至於13歲以上少年，已能獨立處理金融事務，因此可自行領取現金。這樣的年齡畫分，兼顧法律依據與實務考量。

數發部官員指出，線上登記會將現金直接撥入金融帳戶，因此需檢核確為本人持有的金融帳戶，且與身分證號、健保卡號的持有人一致，確保領款人即為本人。