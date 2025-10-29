醫奉獎個人獎之10／吳雪紅 在手術室見證生命奇蹟

投身護理工作逾34年，專業屢獲表揚，三軍總醫院護理部手術室護理長吳雪紅回首職涯，一點一滴深印腦海，尤其至金門前線服務的寶貴經驗。在三總任職期間，投入手術室護理，多次參與急重災難與器官移植任務。

吳雪紅出生於屏東縣，就讀位在高雄大寮的輔英護專，畢業後北上工作，三總扎實的臨床技能訓練過程充滿挑戰與成長。「從學校教育銜接到臨床服務，並實際到各場域訓練，每個關卡都是蓄勢待發的養分」，她很感謝一步一腳印走過來的自己，曾經的青澀轉變為獨當一面，如今已能負責手術室運作，增進病人的安全。

1993年，吳雪紅的先生、三總眼科醫師戴明正調往金門花崗石醫院，她也前往服務了十個月。當時離島醫療資源極度缺乏，她成了花崗石醫院第一位民聘護理師，也深刻感受到外島地區醫療照護普遍不足。這段經驗像一場震撼教育，在她心中種下「落實健康平權」的種子，激勵她決定全身心投入護理志業，仔細呵護病苦。

回台後，她積極參與器官移植手術的護理。三總自1986年開創第一例器官移植，之後陸續取得各項移植資格。吳雪紅投入手術室護理，是術後照護的重要角色，截至2023年，安排手術室協助三總完成250例心臟移植，並指導病人適應「新器官」。

「器官捐贈是生命的延續。」吳雪紅在醫療最前線看多了生離死別，認為器捐讓生命得以透過其他方式繼續精彩，而器官移植過程，是一場與時間賽跑的競技。

吳雪紅(前排左一)與護理部同仁受表揚，無私奉獻精神獲得肯定。圖╱吳雪紅提供

復興空難 10分鐘準備好器材

在手術室的日子，她深刻了解病人的無助。吳雪紅分享，曾有一對進行活體肝臟移植的父子，看上去非常緊張，她上前輕聲問候、解說流程並陪伴進入手術室。兒子在出院前特地向她道聲感謝：「妳的關心就像救命的浮木。」她體會：原來護理人員有這種強大力量，提供病人治療與康復過程中不可或缺的心理支持，病人一句謝謝、家屬一個微笑，都是莫大的鼓勵。

吳雪紅說，手術室是個特殊單位，因為具有獨特的專業需求、嚴格的感染控制、環境設備的特殊要求，綜合各種要素以確保病患獲得最妥善的照顧。吳雪紅在經過各專科及急性病房歷練後，熟稔手術室的運作，多次被賦予處理急重災難的任務。

「2015年的復興空難，當時有多名傷患緊急送到三總。」吳雪紅在接到消息後，馬上在十分鐘內整理所有器材，啟動大量傷患收治機制，動員全院外科人力支援緊急救助。2024年六軍團位於基隆的彈藥庫爆炸，她接電話時邊跑邊動作，快速安排手術室，確保手術過程中的所有工具準備完善。

吳雪紅(左)的團隊以「降低神經外科俯臥手術中期壓傷」獲QCC競賽獲優秀獎。圖╱吳雪紅提供

醫療創新 加速病人術後康復

能夠在短時間內準備好手術室作業，全賴經驗的累積。迄今，吳雪紅曾服務過內科、神經外科、五官科、創傷科等急性病房，更參與加護中心及手術室等單位的培訓及照護任務。「每個科別的護理內容大部分相同，我主動要求轉調單位，希望能了解各科在做什麼。」手術室護理師負責手術全期照護，了解各科專長有助於多元發展，提供更專業的照護與診斷。

吳雪紅把各種實務經驗轉化為知識與創新，除了參與專業著作，更積極投入醫療創新。在耳鼻喉科病房服務時，她注意到口腔癌患者術後傷口存留引流管，頭頸必須前傾才能避免拉扯傷口，所以研發了裝置口袋收納在背心上，以減低傷口拉扯，這項發明在全院推廣。2024年，她帶領團隊以「降低神經外科俯臥手術中期壓傷」獲QCC競賽優秀獎，還有其他加速病人術後康復的巧思，對病人起了莫大作用。

但她覺得自己沒有比別人更特殊，「只是把日常做好，喜歡帶著團隊做事。」她認為，所有的成就都是護理夥伴的功勞，大家一起集思廣益，做中學、學中做，發揮1+1大於2的力量。吳雪紅不吝提攜後進，透過知識與經驗分享，攜手共度每個難關，這也是滋養專業的重要養分。

吳雪紅(右)榮獲2024年度績優護理人員，由國防部副部長徐衍璞頒獎。圖╱吳雪紅提供

跑步紓壓 耐力、意志力考驗

吳雪紅自述是樂觀的人，不覺得服務工作遇到過困難，總有貴人相助，學會以謙卑的心對待身邊每一個人。而護理環境確實壓力大，於是養成了運動紓壓的習慣，「我喜歡跑步，邊跑邊思考，過程也是耐力、意志力的考驗，抵達終點時，身心全然放鬆。」

多年來堅守護理生涯，吳雪紅很感謝每個患者、家屬的真摯反饋，簡單的「謝謝」就能帶來很大的鼓舞，感到努力被看見和欣賞。「我從護理找到快樂。」她回憶，考上輔英護專時，家人覺得護理很不錯，可以助人助己。雖然當時對未來懵懂又憧憬，現在很感恩做出了不平凡的選擇，開啟學習助人的那扇門，對於護理的本質更加堅定。

吳雪紅小檔案

年齡：57歲

學歷：

輔英護專護理助產專科

亞東技術學院護理系

嘉義大學管理學院

現職：

三軍總醫院護理部手術室護理長

經歷：

三軍總醫院五官科22病房護理長

三軍總醫院PGY內科+外科護理長

三軍總醫院神經外科43病房護理長

金門花崗石醫院綜合病房護理師

主要事蹟：

2025年第14屆南丁格爾績優奉獻銅獎

2015年、2024年國防部獎狀績優護理人員

2007年、2021年、2024年台北市績優護理人員