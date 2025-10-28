精瘦中年男子因心肌梗塞住進加護病房 原因竟是乾癬共病

因心肌梗塞，45歲陳姓男子被收治於醫院加護病房，期間心臟內科醫師查房時，進行身體理學檢查，看見其胸口、後背及四肢有大片脫屑的紅斑，警覺地請皮膚科醫師會診，這才瞭解體型精實、有健身習慣的他為何如此年輕就罹患心血管急重症，答案是乾癬共病所致。

恩主公醫院皮膚科暨美容醫學中心主任王綺嫻表示，乾癬是一種免疫疾病，由於乾癬患者體內長期處於發炎狀態，容易合併肥胖、高血壓、糖尿病、代謝性疾病及心血管疾病等共病。如能早期就醫，積極接受治療，降低身體發炎反應，就可大幅減少共病發生的機會及嚴重度。可惜許多乾癬患者並未規律就醫，也不知道乾癬除了皮膚症狀反覆發作，還可能因為共病引發緊急重症。

陳先生就是典型個案，年輕時胸背、頭皮及四肢等部位的皮膚常出現紅腫脫屑，但他不以為意，平常穿著長袖、長褲，以遮掩病灶。日前突然心肌梗塞，緊急送醫撿回一命。在皮膚科醫師會診後確診乾癬，為了降低心血管疾病及其他共病風險，才開始認真接受照光治療，規律用藥。

三軍總醫院皮膚科部主治醫師陳奕先表示，大多數乾癬患者只關注皮膚脫屑斑塊，不了解共病的可怕。對於長期體內系統性發炎可能引發的代謝性疾病、心血管疾病風險，或是會損及視力的虹彩炎等共病，對身體健康的威脅渾然不知。

陳奕先說，曾收治一名30多歲、外型肉肉的微胖男性乾癬患者，受限於工作，未能規律回診，某次另一半陪同就醫，得知乾癬患者罹患高血壓、糖尿病、心肌梗塞等風險為一般人的兩三倍，要求先生一定要好好接受治療，經過半年照光、生物製劑等治療，配合飲食控制，也順利戒菸，皮膚症狀幾乎痊癒，他也從胖男變成型男帥哥。

值得注意的是，乾癬不只攻擊皮膚、指甲，如果未能妥善治療，近三成乾癬患者也同時合併乾癬性關節炎，一旦關節變形，將是不可逆的。王綺嫻指出，臨床觀察，病史愈久、乾癬病情嚴重度愈高，病灶範圍愈大且顏色深紅、頭皮脫屑、指甲表面如同細針刺過的凹點越多，以及體型肥胖的乾癬患者均屬關節炎高危險族群。

「乾癬雖無法治癒，但許多療法可讓病人與其和平共處。」陳奕先說，傳統治療乾癬以外用藥膏、口服免疫調節藥物為主，搭配照光治療。在生物製劑問世後，開啟了乾癬治療的新紀元，可以長期穩定控制疾病、延緩疾病進程並有機會降低相關併發症。

不過，鑑於生物製劑價格昂貴，健保設有相關給付標準，陳奕先表示，乾癬患者如獲得生物製劑給付，控制狀況穩定，屆滿兩年時，需先「下車」，待復發至一定嚴重度後，才能重新申請，部分患者在反覆發作情況下難免感到心力交瘁，在診間時常唸著「上車後，希望不要再被趕下車。」

最新研究指出，特定生物製劑可調節免疫失衡、減少記憶型免疫細胞，降低復發風險 。王綺嫻、陳奕先均表示，乾癬屬於全身性慢性發炎疾病，容易合併其他共病，健保如能放寬及延長給付，除了嘉惠眾多病友，還可省下日後共病所延伸的醫療支出。

