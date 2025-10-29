聽新聞
0:00 / 0:00
蜷川實花新展 明年1月來台
台灣國際大展不斷，繼史博館宣布十二月引進「綻放：維也納美景宮百年花繪名作展」、奇美博物館明年一月引進與大英博物館合作的「埃及之王：法老」，年初在日本爆紅的「蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影」，確定由聯合數位文創引進，明年一月登台。
日本藝術家蜷川實花昨也在個人ＩＧ宣布，該展的海外首站選擇台北，展覽還將加入台北在地元素，「期待能以最新的創作面貌，再次與台灣觀眾見面。」
被譽為「色彩魔法師」的蜷川實花，以鮮明奔放的色彩聞名國際，創作橫跨攝影、電影、時尚、影像及空間裝置藝術，開創鮮豔濃烈的「蜷川美學」。二○一六年於台北當代藝術館舉行的「蜷川實花展」轟動一時，打開傳統攝影展的格局，吸引大批年輕觀眾入場。此次來台，蜷川突破以往平面攝影為主的形式，融合影像作品、立體藝術裝置與EiM革新數位技術，打造出虛實交錯的沉浸式藝術空間。
今年初在京都展出的「蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影」，以光影藝術作品為核心規劃八展區，突破以往平面攝影為主的創作形式。
聯合數位文創表示，其中「深淵彼岸的夢」以無死角影像空間與繁花盛放場景組成，觀眾將從絢麗花海步入鏡面與巨型螢幕交織的世界，櫻花、煙火與大海影像無盡流轉。而在展區「光之細語，色彩之夢」之中，蜷川實花展布置約兩千條水晶串飾，觀眾彷彿進入珠寶盒般的迷離世界。
●「蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影」台北站最優惠預售票十一月六日開賣，購票請上udn售票網。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言