蜷川實花新展 明年1月來台

台灣國際大展不斷，繼史博館宣布十二月引進「綻放：維也納美景宮百年花繪名作展」、奇美博物館明年一月引進與大英博物館合作的「埃及之王：法老」，年初在日本爆紅的「蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影」，確定由聯合數位文創引進，明年一月登台。

日本藝術家蜷川實花昨也在個人ＩＧ宣布，該展的海外首站選擇台北，展覽還將加入台北在地元素，「期待能以最新的創作面貌，再次與台灣觀眾見面。」

被譽為「色彩魔法師」的蜷川實花，以鮮明奔放的色彩聞名國際，創作橫跨攝影、電影、時尚、影像及空間裝置藝術，開創鮮豔濃烈的「蜷川美學」。二○一六年於台北當代藝術館舉行的「蜷川實花展」轟動一時，打開傳統攝影展的格局，吸引大批年輕觀眾入場。此次來台，蜷川突破以往平面攝影為主的形式，融合影像作品、立體藝術裝置與EiM革新數位技術，打造出虛實交錯的沉浸式藝術空間。

今年初在京都展出的「蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影」，以光影藝術作品為核心規劃八展區，突破以往平面攝影為主的創作形式。

聯合數位文創表示，其中「深淵彼岸的夢」以無死角影像空間與繁花盛放場景組成，觀眾將從絢麗花海步入鏡面與巨型螢幕交織的世界，櫻花、煙火與大海影像無盡流轉。而在展區「光之細語，色彩之夢」之中，蜷川實花展布置約兩千條水晶串飾，觀眾彷彿進入珠寶盒般的迷離世界。

●「蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影」台北站最優惠預售票十一月六日開賣，購票請上udn售票網。