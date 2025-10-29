聽新聞
石崇良專訪觀察／作風大刀闊斧 少見的行動派部長

聯合報／ 本報記者沈能元李樹人

衛福部石崇良上任至今近二個月，從消滅年輕醫師「直美」亂象，到落實分級醫療，提高未經轉診至醫學中心的就醫費用，在在展現大刀闊斧的行事作風，不再空談，直接提出計畫，被醫界喻為少見的「行動派部長」。

原為台大急診醫師的石崇良，迄今仍保有急診「快、狠、準」的個性，受訪時頻頻丟出「彩蛋」，提出具體措施，不再是言詞空洞的回應，或是無意義的應對，而是胸有成竹地面對外界的質疑。

日前爆發多起醫美手術致死事件，石崇良利用此時機大力整頓年輕醫師「直美」亂象，明令禁止醫學系學生畢業後未經二年ＰＧＹ（畢業後一般醫學訓練），即直接到醫美診所服務，另規定執行不同程度醫美手術時，需接受大外科專科，或整形外科次專科等訓練。

在處理屏東「百威食品」工業用雙氧水漂白豬大腸食安事件時，石崇良力求有效嚇阻不肖業者，一改以往由轄區衛生局開罰等作業模式，要求食藥署直接開出裁罰單，依據食安法給予重懲，金額將超過五千萬。

「不希望再有急診病人睡在醫院走廊或大廳。」出身於急診的石崇良這麼說著，他將於近日內與各醫學中心院長開會討論，如何妥善利用急診空間，讓每個急診病人待床時，仍保有尊嚴。

為落實分級醫療，讓醫學中心收治更多急重難罕等患者，石崇良擬將祭出霹靂手段，未持轉診單至醫學中心門診就醫者將收取百分之五十部分負擔，每次醫療費用恐達一二◯◯元，等於費用加倍。即使預知將遭受反對聲浪，但他仍認為這是對的方向，唯有降低醫院門診輕症患者人數，配合「複雜診查費」，調整手術及住院等支付標準，才能讓大型醫院經營步入正軌。

