解決人力難題／護理師執業登記擬鬆綁 不限醫院

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

為解決「假日急症中心」（ＵＣＣ）人力需求，衛福部擬放寬護理師執業登記規定，現行護理人員須登記在特定醫療院所、養護機構，最快十一月中、下旬起，護理人員可於各縣市護理師護士公會執業登記，不必綁在醫院，成為「接案護理師」，工作時間更具彈性。

衛福部照護司副司長陳青梅表示，下個月新制上路，護理人員從過去「被動」受醫療機構聘用，轉變為「主動」接案，除可選擇「假日急症中心」，也可在多家診所計時兼職，或從事居家醫療，以及受雇主聘用，成為「特別護士」，護理工作時間更彈性，希望離開醫院的護理師重拾醫療專業能力，貢獻所學。

護理師護士公會理事長陳麗琴說，現行護理人員執業登記的難題如能獲得解決，在各地公會執登，確實能讓已退休或離開職場護理人員重返醫療現場。此外，開放各地護理師公會執登，護理人員可自由選擇從事工作的處所，將有助人力回流。

護理師護士公會全聯會表示，此舉有助護理人力回流，但第一線護理師認為，回流護理人力恐流向基層診所、居家護理等，未必能夠解決醫院護理人力不足、關床等困境。醫院護理師白紹煒表示，「假日急症中心」待遇相當高，開放各地護理師公會執登，讓護理人員選擇更為多元，也可能導致不少醫院護理師向外發展。

陳青梅指出，本次草案將預告十四日，在蒐集各界意見，完成行政程序後，將與勞動部研擬接案護理師勞動權益，例如，是否適用「勞基法」、與雇主間權利義務等，另針對最低投保薪資等議題，擬訂配套方案。

護理師 人力 缺才 衛福部

