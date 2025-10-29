聽新聞
落實分級醫療／保障醫師收入 醫學中心增複雜診查費

聯合報／ 記者沈能元廖靜清／台北報導

為落實分級醫療，衛福部最快於明年下半年實施「未經轉診，直接至醫學中心就醫，加收百分之五十部分負擔」措施。但醫學中心如減少輕症門診，勢必影響醫師收入，衛福部長石崇良表示，正研擬「複雜診查費」，藉此提高醫師待遇。

目前醫學中心門診每人每次平均健保支付二四◯◯元，新措施上路後，未持轉診單至醫學中心就醫，醫療費用約在一二◯◯元，石崇良表示，這將改變國人就醫行為，輕症患者不再習慣往大醫院擠，另搭配「個別醫院總額」、「複雜診查費」等措施，以期醫學中心收治更多的急重難罕患者。

健保署醫務管理組長劉林義表示，為配合個別醫院總額、落實分級醫療，各大醫院必須降低輕症門診人次，減輕醫事人員負擔，並讓醫院專注於住院、手術，以及急重症個案。明年上半年將觀察各家醫院下降情形，若無法下降，將依「健保法」第43條規定，針對未經轉診至醫學中心門診就醫者，以當次醫療費用收取最高百分之五十部分負擔。

然輕症門診人數變少，恐影響醫師收入，劉林義表示，兒科、病理科、感染科、核子醫學科等診斷較為複雜，且人力出走嚴重，為此，將與相關醫學會研議，提升健保醫療支付，在診查費上，將推出「複雜診查費」，讓醫師辛苦地付出，獲得合理的報酬。

林口長庚醫院副院長邱政洵表示，相較於成年患者，小病童表達能力較差，看診時間就來得更久，例如，二歲孩子至診間時感冒、發燒，兒科醫師必須詳細詢問家長、照顧者有關孩子的病史，另配合身體檢查，就需花上更多時間及心力。

大醫院醫師薪資偏低，新血招募愈顯困難，邱政洵表示，長庚醫療體系正面臨住院醫師招生不足等問題，有時主治醫師也需值班，因工作負擔沉重，不少醫師離開大醫院，轉至基層醫療院所，如何改善待遇，留住醫師，應是衛福部、各家醫學中心所必須面對的課題。

