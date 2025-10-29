衛福部長公布　假日急症中心周日13醫院上路

為紓解醫院急診壅塞，「假日急症中心」（ＵＣＣ）於十一月二日（周日）上路。衛福部長石崇良首次公布六都十三處地點，提供內科、兒科、骨外科等輕症醫療，至於醫療費用，則比照診所、地區醫院部分負擔一五◯元，加上掛號費，仍遠低於醫學中心急診收費。

石崇良接受「聯合報」專訪時強調，上任後致力於醫療、藥品及社會等三大韌性，為確保醫療韌性，必須解決急診壅塞。今年年初農曆年後，許多原本急診待床時間正常的大型醫院也陷入壅塞困境，顯見調控出現問題，明年春節連假長達九天，為避免舊事重演，必須盡早準備，規畫「假日急症中心」。

第一階段以六都為主，目前共有十三處場所建置醫療設備、人力輪值調度，分別為台北市─北市聯醫林森院區、昆明院區、信義門診部；新北市─怡和醫院、恩樺醫院；桃園市─龍潭敏盛醫院、大園敏盛醫院、大明醫院、中美醫院；台中市─台安雙十分院、家健聯合診所；台南市─永川醫院；高雄市─文雄醫院。

「未來希望每個行政區都有一處ＵＣＣ。」石崇良說，ＵＣＣ肩負著提高「醫療容量」功能，每周日實地演練一次，累積經驗，未來如果遭逢、災難意外時，就可迅速開設，作為臨時醫療據點。衛福部資訊處著手設置公版資訊系統，建置人員排班、開立處方、藥品物流倉儲等資訊，監控每個ＵＣＣ提供服務量，進而盤點設置地點，是否需要更換場域？需不需要加開時間或診次？

至於「假日急症中心」收治對象？石崇良表示，外傷、慢性病急性發作、慢性病病情不穩定、突然發燒或腹瀉等四大類輕症族群為主，因此，安排內科、兒科及骨外科等專科醫師駐診，如有眼科、耳科鼻科等其他科別相關患者，則採取遠距照會原則。

現行急診部分負擔規定，基層診所、地區醫院為一五◯元，區域醫院四◯◯元、醫學中心七五◯元，涵蓋簡單外傷縫合及Ｘ光、抽血、藥物提供等。健保署醫務管理組長劉林義表示，「假日急症中心」收費比照基層診所、地區醫院，掛號費則由各縣市衛生局核定。醫護人員薪資方面，醫師白班一萬五千元、夜班二萬元，藥師、護理師、放射師等白班四◯◯◯元、夜班六◯◯◯元，值班若遇到四天以上連假，人力費用為原本二倍，醫療費用申報可加碼三成。

「ＵＣＣ未必能完全解決急診壅塞。」醫改會執行長林雅惠表示，國內基層診所周日開診率僅百分之十五，「假日急症中心」設置目的為彌補假日時民眾急症就醫需求，但長期以來，台大醫院急診壅塞，這不完全是就醫需求所能解釋，與民眾仍有醫院知名度、名醫等迷思有關。

林雅惠呼籲，「假日急症中心」上路前，衛福部應加強宣導，提供明確的就醫指引及諮詢訊息，讓民眾知道例假期間遇到什麽病症，應到「假日急症中心」，或是至大醫院急診就醫。