快訊

「任意沒收人民的財產」 京華城案沈慶京「再槓」林欽榮

淘寶、拼多多成非洲豬瘟破口？ 卓榮泰：境外電商限期不落地就下架

台大團隊動物實驗揭毛髮再生機制 千萬網友關注

中央社／ 台北28日電

台大團隊研究解析皮膚損傷後毛髮再生機制發現，皮膚受傷時釋放的「游離脂肪酸」有助活化毛囊幹細胞，動物實驗更證實，局部塗抹單元不飽和脂肪酸可助毛髮生長。

不過研究團隊也指出，此項發現尚未在人體皮膚得到驗證；單元不飽和脂肪酸能否在臨床上達到促進人類頭髮生長的效果，仍待進一步驗證。

外媒「NEXTA」近日在官方X平台發布貼文，台灣研究團隊在小鼠身上試驗新配方，僅3週內就讓全身無毛的老鼠重新長出毛髮，關鍵在於刺激毛囊且不刺激肌膚的天然脂肪酸；科學家表示，正準備進行人體試驗。這則貼文引發1800萬名網友關注點讚。

這項研究由台灣大學醫學工程學系特聘教授兼系主任、台大醫院醫學研究部主任林頌然擔任通訊作者，於今年10月22日刊登於國際期刊「細胞代謝」（CellMetabolism）。

根據期刊論文內容指出，皮膚受傷後，巨噬細胞會迅速滲入真皮脂肪組織，並透過血清類澱粉蛋白A3的脂解作用，促使脂肪細胞釋放游離脂肪酸，進一步促進毛髮再生。

團隊根據小鼠實驗發現，由巨噬細胞、脂肪細胞、毛囊組成的軸線，能透過游離脂肪酸的短程代謝訊號傳導，促進組織再生。

研究顯示，毛囊幹細胞會經由脂肪酸轉運酶CD36吸收這些釋放的單元不飽和脂肪酸，並活化Pgc1-α因子，在Pgc1-α下游，脂肪酸氧化和粒線體新生的增加會提升能量生成，讓毛囊幹細胞得脫離靜止狀態。

研究團隊對未經受傷、幹細胞處於靜止狀態的小鼠，連續4天塗抹不同種類的脂肪酸，並觀察其20天內的毛髮生長狀態。結果發現，若將油酸、棕櫚油酸等單元不飽和脂肪酸，以特定比例與乙醇混合，可使小鼠毛囊進入生長期。證實局部給予單元不飽和脂肪酸，即足以透過活化毛囊幹細胞促進毛髮生長。

團隊於論文中指出，這項研究確定單元不飽和脂肪酸具有誘導、活化毛髮再生的效果。加上其本身具有的疏水性和增強皮膚滲透的等特性，單元不飽和脂肪酸有望在治療脫髮的方面，成為候選外用藥物。

台大 動物

延伸閱讀

中職／衛冕軍兄弟二連霸夢碎 打擊低迷、調度不佳成敗因

影／全球水產廢料達35%被浪費 高科大創新加工開啟副產物新藍海

部苗新舊醫師團隊深入社區 為超高齡醫療精準照護

台南做工行善團築愛12年助311戶弱勢 昨獲賴總統表揚

相關新聞

接案護理師時代？最快11月中下旬開放 護理師揭盲點「核心問題難解」

衛福部放寬護理師執業登記規定，現行護理人員須登記在特定醫療院所，參考律師等專業人員職業登記相關規定，最快11月中、下旬起...

影／67歲工人肋骨一次斷了14根 醫用這手術讓他變「鋼鐵人」出院

1名67歲牧場員工駕駛工作車時發生意外，兩側肋骨斷了14根，還合併雙側氣胸，病況危急。送醫後幸經醫師先穩定其生命跡象，再...

訴求制度改革！勞團衝總統府喊「勞工不敢請病假，健康台灣是幹話」

一名長榮航空空服員月初抱病執勤，返台後因病離世引發爭議，勞動部宣示將制度性保障勞工病假權，也邀集六家國籍航空開會研商。桃...

近8成銀髮家庭天天開火…健康美味難兼顧 伊甸推「頤養食在家」

伊甸基金會日前委託創市際市場研究顧問公司，針對照顧者調查在日常餐飲準備上的問題與現況，結果發現，「難以兼顧健康與美味」、...

Insta360 X4 Air輕巧登場！機身165克擁8K畫質 可拆卸鏡頭、12200元起

Insta360史上最輕巧的全景相機Insta360 X4 Air來了！今（2025）年4月才推出Insta360 X5，《科技玩家》也開箱該產品，今日（10月28日）再推出僅165克的Insta360 X4 Air，也在當天10月28日開賣，定價12,200元起。

AI助攻 勵馨、星展攜手推動「支持家庭看護工心理健康計畫」

在台外籍看護工逾22萬人，移工長時間照顧長者生活起居，除維持身心健康與充實照顧知能，社會支持更是穩定照顧的關鍵。勵馨基金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。