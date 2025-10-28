台大團隊動物實驗揭毛髮再生機制 千萬網友關注

台大團隊研究解析皮膚損傷後毛髮再生機制發現，皮膚受傷時釋放的「游離脂肪酸」有助活化毛囊幹細胞，動物實驗更證實，局部塗抹單元不飽和脂肪酸可助毛髮生長。

不過研究團隊也指出，此項發現尚未在人體皮膚得到驗證；單元不飽和脂肪酸能否在臨床上達到促進人類頭髮生長的效果，仍待進一步驗證。

外媒「NEXTA」近日在官方X平台發布貼文，台灣研究團隊在小鼠身上試驗新配方，僅3週內就讓全身無毛的老鼠重新長出毛髮，關鍵在於刺激毛囊且不刺激肌膚的天然脂肪酸；科學家表示，正準備進行人體試驗。這則貼文引發1800萬名網友關注點讚。

這項研究由台灣大學醫學工程學系特聘教授兼系主任、台大醫院醫學研究部主任林頌然擔任通訊作者，於今年10月22日刊登於國際期刊「細胞代謝」（CellMetabolism）。

根據期刊論文內容指出，皮膚受傷後，巨噬細胞會迅速滲入真皮脂肪組織，並透過血清類澱粉蛋白A3的脂解作用，促使脂肪細胞釋放游離脂肪酸，進一步促進毛髮再生。

團隊根據小鼠實驗發現，由巨噬細胞、脂肪細胞、毛囊組成的軸線，能透過游離脂肪酸的短程代謝訊號傳導，促進組織再生。

研究顯示，毛囊幹細胞會經由脂肪酸轉運酶CD36吸收這些釋放的單元不飽和脂肪酸，並活化Pgc1-α因子，在Pgc1-α下游，脂肪酸氧化和粒線體新生的增加會提升能量生成，讓毛囊幹細胞得脫離靜止狀態。

研究團隊對未經受傷、幹細胞處於靜止狀態的小鼠，連續4天塗抹不同種類的脂肪酸，並觀察其20天內的毛髮生長狀態。結果發現，若將油酸、棕櫚油酸等單元不飽和脂肪酸，以特定比例與乙醇混合，可使小鼠毛囊進入生長期。證實局部給予單元不飽和脂肪酸，即足以透過活化毛囊幹細胞促進毛髮生長。

團隊於論文中指出，這項研究確定單元不飽和脂肪酸具有誘導、活化毛髮再生的效果。加上其本身具有的疏水性和增強皮膚滲透的等特性，單元不飽和脂肪酸有望在治療脫髮的方面，成為候選外用藥物。