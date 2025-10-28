影／67歲工人肋骨一次斷了14根 醫用這手術讓他變「鋼鐵人」出院

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
衛生福利部台中醫院胸腔外科醫師何蕙如說，患者兩側肋骨有 14根斷裂，所幸進行鈦合金肋骨固定手術3周後健康出院。圖／台中醫院提供
1名67歲牧場員工駕駛工作車時發生意外，兩側肋骨斷了14根，還合併雙側氣胸，病況危急。送醫後幸經醫師先穩定其生命跡象，再施以鈦合金肋骨固定手術，讓他3周後健康出院。

衛生福利部台中醫院胸腔外科醫師何蕙如說，患者第一時間先被送往最近的急救醫院插上胸管，移除胸腔內的積液、血液或氣體，待生命跡象穩定後轉送到台中醫院。X光片顯示，患者的雙側同時遭擠壓，導致肋骨一次竟斷了14根，甚至一根肋骨還斷成好幾截，比一般外傷平均斷3到5根嚴重許多。另外，患者還合併左側鎖骨及部分脊柱裂傷，以及呼吸衰竭需插氣管內管，病況危急。

她說，幸好斷裂的肋骨雖多，但未穿刺血管，在生命跡象穩定後，分兩階段分別植入8根和6根鈦合金鋼骨，使肋骨復位固定。術後患者恢復良好，住院3周順利自己走著出院，還自嘲因身上裝有14根鈦合金，從此變成「鋼鐵人」。

何蕙如說，過去肋骨骨折常以保守治療為主,，自行恢復需要3到6個月，且疼痛可持續至少兩個月之久。嚴重多處骨折的患者更可能因無法脫離呼吸器而需要氣切。近年因發展出使用鈦合金骨材進行肋骨的復位以及固定手術，大幅改善了患者的疼痛情形。

至於何種人適合鈦合金肋骨復位固定手術？何蕙如說，包括連續3根肋骨以上都出現兩處以上骨折（連枷胸）導致呼吸困難、肋骨嚴重錯位、使用止痛藥後疼痛指數仍高，甚至影響呼吸及咳痰，以及合併嚴重氣胸或血胸的年長患者，尤其行動不便或肌力不佳的長者，可以與醫師討論，作為治療的另一種選擇。

