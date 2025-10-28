快訊

近8成銀髮家庭天天開火…健康美味難兼顧 伊甸推「頤養食在家」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
伊甸今舉辦頤養食推動記者會，盼解決照顧者煮食困境。圖／伊甸基金會提供

伊甸基金會日前委託創市際市場研究顧問公司，針對照顧者調查在日常餐飲準備上的問題與現況，結果發現，「難以兼顧健康與美味」、「不知道煮什麼」、「食材分量難掌握」是照顧者面臨的三大困境。根據調查，有8成的銀髮家庭，日常餐飲都在家烹煮，而長輩的健康需求不一、家人的口味跟消化、咀嚼能力等，都是照顧者最關心的項目。

伊甸基金會今舉辦「頤養好食－料理出家的味道」記者會，邀請知名主廚吳秉承、營養師許瓊月，現場示範如何在家做出營養又美味的餐點。伊甸基金會董事長陳宇昭、社會局副局長林淑娥、大龍養護中心身心障礙住民，以及天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院－大龍老人公寓長輩代表等，受邀參與試吃，共同呼籲關注多元餐飲需求議題。

伊甸基金會表示，因為看見現代照顧者在工作與照顧間分身乏術，面對照顧對象的飲食需求，常常「簡單」處理就好，而忽略其中的「色、香、味」。因此伊甸在11年前出版「頤養，好食」，近年也持續至各地辦理講座，分享頤養食的觀念。為回應快速成長的長照需求，今年更特別攜手吳秉承，結合專業營養師的建議，開發並拍攝10支簡單、易學的頤養食料理教學影片。

吳秉承表示，長者飲食最怕無味、無趣，這次與伊甸合作開發食譜，特別針對長輩常見的吞嚥、咀嚼困難以及營養均衡，以及口感與視覺來設計，並以日常容易取得的食材為主，運用其不同特性，介紹合適的料理方式與順序，讓大家知道，健康餐點可以在家輕鬆製作，還能色香味俱全，最重要的是，希望「吃飯」變成長輩在一天中期待的事，而不只是「執行任務」。

記者會上傳出陣陣香味，一道營養滿分又適合長輩入口的家常料理「泰式雞米燒豆腐」隨之完成。現場示範的另一道菜是「什錦雞丁蔬菜飯」。

來自伊甸大龍養護中心的住民玲蘭試吃後說，這道菜很好吃，味道很足夠，也非常好入口。住在大龍老人公寓的麗琼阿姨、麗芳阿姨也分享，因為年紀大了，牙口不好，有吃就好；不過今天試吃的料理，看起來漂亮，軟硬度也剛剛好，真的很棒。

伊甸表示，希望透過推動頤養食，提供小撇步，讓長輩與照顧者可以重拾吃的樂趣；同時伊甸持續培訓24小時全日型照顧機構廚師，導入不同食譜與技巧，提升其技能，以符合身心障礙住民的多樣性需求，此次所製作的食譜影片，將陸續與大家分享，最新資訊更新詳見伊甸官網。

