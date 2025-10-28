「三個人」首登WOMEX 分享國樂生命力與情感厚度

國樂三重奏「三個人」（3PEOPLEMUSIC）23日登上在芬蘭坦培里舉辦的世界音樂博覽會（WOMEX）官方舞台演出，成為首個登上WOMEX官方舞台的台灣樂團。

「三個人」22日至26日在芬蘭坦培里（Tampere）參與全球最大規模的世界音樂盛會世界音樂博覽會（World Music Expo，WOMEX）。

WOMEX之後，「三個人」27日與芬蘭岡德雷琴（kantele）音樂家艾琳娜（Ida Elina）於赫爾辛基的地標性建築「岩石教堂」（又稱「聖殿廣場教堂」，Temppeliaukio Church）共同演出，展現台灣音樂跨越國界、文化共鳴的可能性。

「三個人」對中央社表示，能夠登上WOMEX世界音樂的重要舞台，感到非常榮幸。他們特別感謝風潮音樂多年來在國際平台上推廣台灣音樂，讓「三個人」有機會成為台灣首支登上WOMEX官方舞台的團隊，也感謝風潮音樂一路以來的支持與信任。

「三個人」表示，準備過程中，他們深入研究WOMEX的節目與各國風格，最終以「真誠呈現台灣的樣貌」為核心方向。台灣的自由、多元與包容深深影響了「三個人」的創作，因此他們希望觀眾能在音樂中感受到屬於台灣的生命力與情感厚度。

「三個人」在23日的演出獲得觀眾熱烈迴響，來自加拿大、英國、瑞士、美國、印度、韓國等地的策展人與媒體紛紛在演出後與「三個人」交流並採訪。

「三個人」表示，他們也與韓國、義大利等不同國家的音樂家交流合作，分享彼此的文化與音樂觀點，激盪出新的靈感與火花。

他們也在WOMEX期間受邀到加拿大場館，在酒會上演出，分享台灣的音樂。

他們說：「這不僅是一次國際亮相的機會，更是我們將台灣文化能量與真誠信念帶到世界舞台的時刻。」

「三個人」表示，與芬蘭音樂家艾琳娜合作非常愉快，國樂器與岡德雷琴的音色非常融合，27日的音樂會中，「三個人」與艾琳娜共同演出3首作品，包括以「天黑黑」為素材即興演奏、「月亮代表我的心」以及芬蘭民謠，以音樂展現跨國合作的絕佳默契。

「三個人」成立於2013年，由郭靖沐（箏）、潘宜彤（阮）、任重（笛簫）3位自高中起便相識的音樂家組成。以國樂為本，融合古典、民謠、即興與世界音樂等，打造兼具傳統底蘊與現代語彙的全新聲音風景，以最直接、最自然的方式，接近人、接近音樂。

除了演出與自製節目外，他們也與多位作曲家跨界合作，累積多首突破風格界限的原創作品，曾榮獲傳藝金曲獎「最佳跨界音樂專輯獎」，並入圍「最佳作曲」與「最佳錄音」等獎項。去年受邀代表台灣參與巴黎文化奧運演出。

WOMEX創辦以來已逾30年，每年吸引超過2500位來自全球的音樂產業人士齊聚，為世界音樂界最具影響力的年度盛事之一。今年主辦單位從近千組申請團隊中，遴選出約60組演出者，其中僅有4組來自亞洲。

「三個人」憑藉創新獨特的音樂風格與演奏實力脫穎而出，成功登上WOMEX官方演出名單，為台灣當代音樂寫下歷史新頁。