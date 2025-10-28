蔣勳「眾生平安-皆大歡喜」 台南水交社園區開展

快訊

中央社／ 台南28日電

位於台南水交社文化園區內的和通蔣勳書房今天舉辦「眾生平安-皆大歡喜」展開幕，文化界重量級人物蔣勳與林懷民同時出席，盼為台南注入深厚人文力量，並帶來祝福。

台南市副市長葉澤山在開幕儀式致詞表示，感謝蔣勳與林懷民兩位文化巨擘齊聚台南，水交社文化園區自「和通蔣勳書房」成立以來，已成為台南重要美學與人文交流場域。

葉澤山說，台南近1年來歷經颱風、地震等天災，許多人家園受創，生活受到影響，蔣勳此時將這份祝福帶到台南展出，不僅是對這片土地的深切關懷，更重要的是透過藝術與佛學結合，為在災難中經歷傷痛民眾帶來沉靜、穩定療癒力量。

蔣勳指出，有感於近年「風雨大了一點，災難也多了一點，眾生有一點不平安」，因此決定以金剛經中最後的祝福「皆大歡喜」作為核心，期盼透過展覽讓民眾更關注大環境，重新審視生命存在的「平衡與循環」問題。

和通文化藝術基金會董事長李怡寧表示，本次展覽聚焦「平安」與「喜悅」，展出內容涵蓋蔣勳一系列療癒人心的貓主題油畫，每一隻貓的眼神與姿態，都像在傳遞柔軟、深情而不語的安慰，並結合AI互動體驗，觀眾可以創作個人化影片，留下屬於自己的「皆大歡喜」瞬間。

蔣勳 台南 療癒

