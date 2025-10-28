照顧銀髮飲食兼顧美味健康 伊甸推線上料理秘笈

快訊

中央社／ 台北28日電

吃飯皇帝大，但銀髮浪潮席捲之下的台灣，對近8成天天煮飯的銀髮家庭，開飯彷彿變成照顧者與長輩的例行任務，伊甸攜手主廚製作線上秘笈，升級「食」力，讓烹飪、吃飯恢復有趣。

「先將絞肉拌香油下鍋炒，再放入薑末、紅蔥頭、蒜末、四季豆炒香，適當調味後，加上切塊豆腐悶燒入味」，記者會上傳出陣陣香味，這是伊甸基金會今天舉辦的活動，邀請主廚吳秉承、營養師許瓊月，現場示範如何在家做出營養、美味餐點，共同呼籲關注多元餐飲需求的議題。

伊甸基金會日前委託市場研究顧問公司，以家庭照顧者為調查對象，希望了解照顧者在日常餐飲準備面臨的問題與現況。根據調查，近8成銀髮家庭日常餐飲都在家烹煮，長輩健康需求不一、家人的口味跟消化、咀嚼能力等，都是照顧者最關心的項目。

這份調查發現，「難以兼顧健康與美味」、「不知道煮什麼」、「食材分量難以掌握」是照顧者在準備餐食時面臨3大困境。吳秉承說，長者飲食最怕無味、無趣，每個人都會老，希望吃飯變成長輩在每天期待的事，而不只是像角色扮演遊戲（RPG）執行任務。

吳秉承表示，這次與伊甸合作開發食譜，特別針對長輩常見的吞嚥與咀嚼困難，以及營養均衡、口感與視覺效果來設計，並以日常容易取得的食材為主，運用其不同特性，介紹合適的料理方式與順序，讓大家知道，健康餐點可以在家輕鬆製作，還能色香味俱全。

吳秉承說，以這次食譜設計的「什錦雞丁蔬菜飯」為例，只要將切碎的洋蔥、紅蘿蔔，配上雞肉丁、香菇等食材，放進電鍋裡蒸，最後加上九層塔、香油、油蔥酥等，一碗視覺、味覺都滿分的主食，就能輕鬆完成一道營養滿分又適合長輩入口的家常料理。

伊甸基金會董事長陳宇昭表示，現今社會人口結構快速老化，看見現代照顧者在工作與照顧間分身乏術，光是「簡單」備餐就已經是極限挑戰，在沒有後援的情境之下，很難同時兼顧菜餚的色、香、味，希望透過提供小撇步，讓長輩與照顧者可以重拾吃的樂趣。

伊甸基金會在11年前出版「頤養，好食」，今年特別攜手吳秉承，結合專業營養師的建議，開發並拍攝10支簡單、易學的頤養食料理教學影片，盼成為照顧者照顧路上的支持，回應快速成長的長照需求，這次所製作的食譜影片，將陸續於伊甸官網上線。

