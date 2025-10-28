阿公阿嬤也能屋頂告白 新北市圖聆聽長輩真心話

重陽節前夕，「阿公阿嬤青春告白大作戰特展」今天在新北市立圖書館總館開幕，透過藝術創作呈現長輩告白歷程，打破對高齡的刻板印象，讓屋頂告白不再只是年輕人的浪漫。

新北市文化局發布新聞稿，新北市文化基金會主辦「阿公阿嬤的青春告白大作戰特展」今天舉行開幕典禮，有人透過藝術創作對伴侶傾訴甜蜜、向家人表達感恩，也有人透過「屋頂告白」尋找多年失聯的朋友。

特展即起至11月9日在新北市立圖書館總館3樓舉行，分為3大展區，「告白練習區」呈現長輩藝術創作與心路歷程，重溫青春記憶；「屋頂告白大聲說」邀請觀眾站上象徵勇氣的屋頂，體驗鼓起勇氣傾訴真心的時刻；「真心話曬衣場」則讓觀眾寫下自己的告白，留下真情故事。

新北市文化基金會執行長龔雅雯說，展覽恰逢重陽節前夕，盼讓社會看見長輩們熱血、勇敢、擁抱生活的樣貌。每一段告白都是歲月裡最動人的真心話，盼更多長輩能以藝術說出生命故事。

文化局長張䕒育指出，這次展覽展現長輩以藝術表達生命故事的力量，讓他們在創作中找到自我與歸屬感。基金會也盼透過展覽，讓更多人看見高齡世代的情感與自信，讓愛與勇氣在每個年齡都被溫柔聽見。