AI助攻 勵馨、星展攜手推動「支持家庭看護工心理健康計畫」

在台外籍看護工逾22萬人，移工長時間照顧長者生活起居，除維持身心健康與充實照顧知能，社會支持更是穩定照顧的關鍵。勵馨基金會勵與星展基金會攜手啟動「家庭看護移工心理健康支持計畫」，導入AI運用，讓看護工任何時刻都能獲得傾聽與陪伴。計畫預計3年內提供6000名家庭看護工直接心理支持，讓840位被照顧長者受惠於更穩定且有品質的照護關係。

移工姊妹Delicia分享，曾在新竹新豐照顧一位阿嬤長達5年，期間與家人相處融洽，然而1個多月前，阿嬤過世，讓他十分難過與失落。雖然目前已到新雇主家庭工作，對方同樣友善，但他仍在努力適應新的生活節奏與環境。Delicia也鼓勵其他移工夥伴，學習中文與台語不僅能幫助更好地溝通與完成工作，也能讓彼此的關係更親近、更具理解。

勵馨基金會移住者服務中心李凱莉主任回應，很多的移工在照顧關係結束的當下，內心的失落感和哀傷，也跟家庭成員一樣，需要獲得理解和支持，這個計畫不只是照顧移工的心情，也是在協助雇主處理整個家庭的穩定。

另外，Delicia所提的語言挑戰正是許多移工共同的困難。李凱莉說，勵馨也會與星展銀行合作，透過全台星展銀行志工，展開一對一的語言交換，包含實體面對面與線上交流，不僅能幫助移工提升語言能力，也能讓在地社區更理解他們。

勵馨基金會移住者服務中心自2024年中起啟動「AI天使」科技實驗計畫，與喬治亞理工學院王愷助理教授及陽明交大資工所林峻賢博士候選人合作，運用人工智慧輔助移工心理支持服務，在星展基金會的支持下，「AI天使」計畫發展可即時以母語對話的心理支持系統，突破語言與時間限制，讓家庭看護移工能在任何時刻獲得傾聽與陪伴。

除此，AI天使特別強化「跨文化敏感度」與「語言準確性」，考量不同文化使用者的語氣與習慣，確保對話內容的尊重與適切性。系統內容將由具母語輔導或醫護背景的專業人員定期審核與訓練，確保資訊的專業性、隱私性與信任建立。

計畫也將舉辦30場「照顧技能與共好工作坊」，促進移工與家庭成員間的跨文化理解與合作。也將提供聘僱家庭最新法規、照護知識與科技運用的資訊等。整體計畫預計3年內，將有6000名家庭看護移工獲得直接心理支持，並讓840位被照顧長者受惠於更穩定且有品質的照護關係，期盼透過AI天使實踐「優質長者照護始於健康的照護者」理念。

弘道老人福利基金也會在星展基金會的公益支持下，將攜手馳綠國際股份有限公司啟動 「永續銀動力計畫」，以「運動科技 × 社區陪伴」為核心，鼓勵長者建立規律運動習慣、延緩身體退化，並促進社會參與，攜手共創更健康、具韌性的高齡社會。

星展基金會董事暨星展銀行集團推廣策略及傳訊處負責人魏洪英表示，隨著亞洲各市場邁入超高齡社會，星展基金會以實際行動回應這項時代挑戰，重新詮釋「老化」的意義，旨在讓每個人都能有尊嚴、有目標、並愉悅地迎接樂齡生活。