2025台灣國際水周國際論壇 聚焦AI運用

聯合報／ 記者陳美萍徐柏棻／台北即時報導
經過花蓮堰塞湖事件，水利署認為須以「系統性韌性」建立跨部門整合機制，導入 AI 與資料整合技術，提升預警與決策效率。記者劉學聖／攝影
經過花蓮堰塞湖事件，水利署認為須以「系統性韌性」建立跨部門整合機制，導入 AI 與資料整合技術，提升預警與決策效率。記者劉學聖／攝影

以「智慧流域．AI領航」為主題的經濟部水利署年度盛會「2025台灣國際水論壇」，今明兩天在台北南港展覽館2館登場。水利署長林元鵬表示，以馬太鞍堰塞湖事件為例，非單一部會可以解決，公部門更應透過AI對河川資料的運算、整合、預測和應用，增加治水的韌性及調適能力。

國際水論壇明天（29日）還有一整天的活動，參與論壇者除了國內關心水利的學者專家和NGO等民間組織，也有來自日本、韓國、立陶宛、德國、荷蘭等國的水利學者專家分享AI人工智慧的應用及治水經驗。民眾可以透過線上直播觀看，網址：https://www.taiwanintlwaterforum.org/video.html

經濟部常務次長賴建信表示，面對極端氣候挑戰，水資源管理需要結合專業經驗與創新科技。AI 已成提升水管理效率與提出新解方的關鍵工具。臺灣在 AI 算力、晶片製造與數據應用上具備優勢，將持續推動智慧水利，並深化國際合作，打造全球智慧水管理夥伴關係。

英國籍的國際水協會的執行長卡拉（Kala Vairamamoorthy）表示，自有歷史以來，和水相關的書籍汗牛充棟，但多數都被束諸高閣，深埋在圖書館的書架上，只有約15%的資料被現代人運用。現在正可以利用AI去開發那85%的「隱性知識」，讓這些冰存已久的寶貴知識為人所用，解決水患及氣候變遷問題。

成功大學校長沈孟儒說，氣候變遷對環境的影響已超出科技的想像，由於土地的崩塌與冰蓋的融化，原本深埋地底和永凍土的古老微生物被重新釋放。像馬太鞍堰塞湖溢流的污泥就含有致命的厭氧菌，對「鏟子超人」的健康帶來嚴重威脅。結果一名前往救災的挖土機行老闆就因腿部受傷感染，導致敗血症死亡，令人遺憾。

沈孟儒表示，成大培養學生跨領域的學習能力，除了資訊科技，土木、水利、環工也很重要，人才不是只有進高科技業一條路。

AMD美商超微台灣區商用業務處資深業務副總林建誠表示，水治理要結合AI，AMD導入GPU高速運算，從河川資料蒐集轉向數位孿生，提供更佳的算力平台進行虛擬流域的模擬監控和預測，搭配衛星遙測和高解析度畫面不斷校正，讓河川治理更快速有效。

水利署長林元鵬指出，氣候變遷是全球挑戰，臺灣雖小，但災害頻仍。以「花蓮堰塞湖事件」為例，他曾在現場近一個月，深刻體會單一單位無法獨自應對災害，必須以「系統性韌性」建立跨部門整合機制。政府正推動跨部門合作，導入 AI 與資料整合技術，提升預警與決策效率。他強調，臺灣將以「韌性為本、科技為力、合作為路」迎向永續未來。

財團法人中興工程顧問社董事長李俊毅表示，作為國家隊，中興工程顧問積極導入 AI 與智慧科技，推動全流域整治 AI 化，強化防災預測與韌性工程。

