捷克出版「十字路口的島嶼」 台灣文學國際發聲

台灣文學再度在國際間被看見，由捷克風車出版社出版「十字路口的島嶼：台灣文學地圖」一書，收錄30位台灣作家作品，主編路丹妮表示「台灣文學正在世界文學地圖上佔據屬於自己的位置」。

新書發表會昨天在捷克伊赫拉瓦（Ji.hlava）國際紀錄片影展「靈感論壇」舉行。

根據文化部今天發布新聞稿，這本文集由文化部駐捷克代表處文化組與捷克風車出版社共同推動，集結2024年捷克「作家閱讀月」期間、於捷克與斯洛伐克4城巡迴朗讀的30位台灣作家作品。

路丹妮在會中強調，台灣文學不是單一的華文書寫，而是交織台語、客家、南島原民語、東南亞語系與全球感知的開放文學體，「台灣是一個努力擁抱多元族群的社會，這樣的文化現實也反映在當代文學創作中。」

旅歐台灣作家陳思宏也受邀出席新書發表會，他表示，「台灣是一個可以表達自己的地方，無論你信仰什麼宗教，你的性別是什麼，你都能在這裡感受到自由。」陳思宏並補充，「我的個人樂觀主義是希望台灣將繼續保持自由之島，並成為其他社會學習的好榜樣。我看到一個正在蓬勃發展的社會，而不是一個害怕的社會。」

本書將持續在捷克展開宣傳，繼陳思宏之後，作家賴香吟也將於11月4日至5日赴布拉格及布爾諾推廣新書。