「鴛鴦春膳」漫畫版發行 李昂要為文化人爭口氣

作家李昂飲食小說「鴛鴦春膳」漫畫版由香港漫畫家柳廣成執筆繪圖，今天舉行新書發表會，李昂說，要為文化人爭口氣，大家絕對不是「要飯的」，她會將這本書親自送給立委陳玉珍。

記者會今天在台北基地書店舉行，李昂致詞表示，她今年73歲了，老太太（指自己）一輩子都在對抗不公不義的事，無法忍受創作者被貼上「臭要飯」的標籤，聽說立院馬上要審下一個階段的年度預算，她要把「鴛鴦春膳」拿到立院送給陳玉珍，表達抗議。

李昂特別提到書中「牛肉麵」靈感來某位民主前輩的經歷，他曾因家人帶來一碗牛肉麵給他吃，令一位獄友垂涎，這位民主前輩便答應隔天也請家人帶一碗，請對方吃，後來因故延宕，但就差這一天，這位獄友就被抓去槍斃，最終未能吃到牛肉麵。

柳廣成分享表示，雖然之前曾與李昂合作「北港香爐人人插」，但「鴛鴦春膳」卻是個人第一本彩色漫畫，從草稿到彩稿的過程讓他充滿不確定性，讓他相當苦惱，因此拖稿拖了一段時間。

關於白色恐怖時期的監獄描繪，柳廣成分享他一開始畫了一個馬桶，馬上被李昂否決，「當時的監獄哪有馬桶？」柳廣成表示自己對那個環境的想像，衛生狀況應該是非常惡劣，沒想到現實比他想像的慘烈。

柳廣成表示，漫畫中有許多關於食物的描繪，雖然他父母都是廚師，他從小到大只要問父母關於烹飪的事，父母都會以「我們做這個是苦力，你未來是要從事文化工作的，不要問這麼多」敷衍過去，以致於對這次的「美食」主題完全沒有幫助，為此特別查了許多資料，李昂及編輯也幫了許多忙。

根據大辣出版提供新聞稿，「鴛鴦春膳」漫畫擷取原著「牛肉麵」、「春膳」兩章改編，並以「吃」為主軸貫穿全書，象徵「吃的不只是食物，更是歷史、權力與身體」。故事內容從白色恐怖牢房到權力宴席餐桌，一碗牛肉麵、一桌春膳，勾勒出台灣歷史與人性慾望的鏡像。

「鴛鴦春膳」部分原畫，同時在基地書店展出至11月9日。