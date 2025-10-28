快訊

接案護理師時代？最快11月中下旬開放 護理師揭盲點「核心問題難解」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部11月2日將於六都開設假日急症中心（UCC）疏解人潮，為解UCC護理人力難題，已預告新規，允許護理人員於各地方護理師護士公會執業登記。護理工作示意圖。聯合報系資料照
衛福部放寬護理師執業登記規定，現行護理人員須登記在特定醫療院所，參考律師等專業人員職業登記相關規定，最快11月中、下旬起，護理人員可在地方護理師護士公會執業登記，擔任「接案護理師」。護理師護士公會全聯會表示，此舉可望幫助護理人力回流，但第一線護理師認為，回流護理人力恐流向基層診所、居家護理等，未必可解決最核心的醫院護理人力難題。

護理師護士公會理事長陳麗琴表示，11月將上路的假日急症中心（UCC）人力，目標是召回已退休或離開職場護理人員，分擔醫療機構急診負擔，但要找回目前未在線上任職的護理人員，就必須解決護理人員須執業登記的難題，護理師在各地公會執登，即可作為解套；除解決UCC人力，開放公會執登，讓護理人員自由選擇從事工作的處所，預期有助人力回流，全聯會樂觀其成。

在醫院任職的護理師白紹煒表示，新制雖讓護理人員不需綁在同一單位從事護理工作，但考慮擔任兼職、接案護理工作的護理人員，多選擇在診所、UCC等收治輕症病人單位服務，尤其UCC薪資開價高，對護理人員吸引力強，即使新制讓離職護理師回流，但人力恐會流向基層，且工作選項增加，也可能吸引醫院護理師向外發展，對解決醫院護理人力缺乏的核心問題，幫助有限。

陳麗琴表示，近期因醫院護理人力缺乏，不少醫院都開出兼職護理師缺額，若護理人員執登在公會，可與不同醫院簽訂工作契約，將可自主排班，彈性選擇工作時間，簡單來說，護理人員將能「自己管理自己」。不過，新制目前尚在預告期間，已有各地公會反應，擔心護理人員執登是否會讓公會變成雇主，需負擔勞健保，建議研擬配套。

護理師 人力 衛福部 診所

