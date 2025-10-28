訴求制度改革！勞團衝總統府喊「勞工不敢請病假，健康台灣是幹話」

快訊

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
桃園市產業總工會今下午於總統府管制區高舉「勞工不敢請病假，健康台灣是幹話」布條。圖／桃產總提供
一名長榮航空空服員月初抱病執勤，返台後因病離世引發爭議，勞動部宣示將制度性保障勞工病假權，也邀集六家國籍航空開會研商。桃園市產業總工會今闖入總統府管制區，高舉「勞工不敢請病假，健康台灣是幹話」布條，呼籲全面檢討、改革請假制度。

桃產總指出，勞動部長洪申翰在長榮空服員案最受到關注時，提出「請病假不該全勤泡湯」的言論，也召集6大航空公司商議空勤人員請病假不納入勤惰考評，但對於整體勞工請假制度應該如何改善，至今仍根本提不出改革方案。這種只處理個案爭議而不作全面改革的作法，彷彿除了航空公司空勤人員，全台灣基層勞工申請病假或特休都不會遭到不利益對待，簡直荒謬可笑。

桃產總批評，賴清德總統上任後不斷提倡「健康台灣」，但如果在這句政策標語下的勞動環境中，基層勞工連申請病假或特休都要被迫面對不利益對待，那「健康台灣」四個字就連口號都稱不上，也就是一句「幹話」而已。

桃產總說，原本健康台灣政策中並沒有讓受僱者安心請假休養的措施，是在勞動部爆發震驚全台的公務員霸凌自殺案後，才提出讓公務人員有3天「身心調適假」的配套，但是，這項政策不但只給公務人員，實施後甚至傳出教師請身心調適假得自己出錢的爭議，顯見無論是勞工還是公務員要請病假休養是多麼困難，整體請假制度都應全面檢討改革。

立院近日將審查「職業安全衛生法」修正草案，桃產總表示，職安法開宗明義第1條就寫著「為防止職業災害，保障工作者安全及健康，特制定本法…」結果勞動部至今不願在職安法中修改相關條文，或承諾修改其他法令保障基層勞工請病假或特休的權利。

桃產總也點名交通部、衛福部和教育部，當自己的管轄內單位，勞工請病假被刁難的相關案件頻傳時，仍然沒有任何改善措施，放任亂象持續發生，政府機關這樣的心態跟長榮航空公司高層究竟有什麼差別？

更諷刺的是，長榮航空高層在記者會上口稱道歉實則毫無悔意，最後提出的改革方案竟然是要加強企業內基層員工自主健康管理，原來「健康」的意義竟是將責任回歸到勞動者個人。

