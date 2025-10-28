落實分級診療 專家：地方醫院重建信任是關鍵第一步

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
洪子仁認為今天開動土儀式中英醫院目標打造「小而美的智慧醫院」，將有機會在分級醫療體系中扮演關鍵角色。記者張策／攝影
面對老舊醫院安全與法規更新挑戰，新北市推動「老舊醫院輔導改善計畫」，協助1986年醫療法公布前設立、建物不符新法規的醫院進行重建與改善。專家表示，這項政策不僅是公共安全工程，更是「重建地方醫療信任感」的第一步。

台灣醫務管理學會理事長、同時也是新光醫院副院長與陽明交通大學醫管所兼任副教授的洪子仁指出，目前健保署推動分級診療制度，大型醫學中心的門診量目標降至50%以下，顯示醫療體系正朝向合理分流邁進。然而，制度能否落實的關鍵，在於民眾對地區醫院的信任度。他指出，75年以前設立的地區醫院，因法規與設施老舊，若能透過原地重建、移地改建或整建翻新，不僅提升安全，也能讓民眾重新建立信任，這是落實分級診療的重要基礎。

他認為，台灣醫療生態正面臨轉型，地區醫院若能配合政策方向，強化設備、提升服務。洪子仁提到，今天開動土儀式中英醫院目標打造「小而美的智慧醫院」，將有機會在分級醫療體系中扮演關鍵角色。「新北市政府在輔導地區型醫院方面非常用心，協助醫院改善、符合法令，讓地方醫療量能不流失，這樣的方向值得肯定。」

洪子仁強調，民眾對地區醫院的信任感，是推動中央分級診療政策能否成功的關鍵。「當地方醫院讓人信任，病患自然不必為輕症擠進醫學中心。這不只是硬體改善的問題，更是醫療體系信任重建的重要一環。」

