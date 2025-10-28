國泰航空投資千億港幣 擴大航點、強化客艙服務

國泰航空新任台灣區總經理冼蔚宗今年9月上任，冼蔚宗今天表示，國泰航空將投資千億港幣在擴大航點、服務升級、機隊擴展與數位創新等方面。

國泰航空目前台港航線每週超過110班次，加上日本航點（東京、大阪及名古屋）每天各1班航班，每週總航班達135班次。

國泰航空台灣區總經理冼蔚宗今年9月新上任，冼蔚宗今天向媒體分享國泰航空在機隊擴展、航點布局、服務升級及數位創新等投資項目，預期將投入千億港幣。

冼蔚宗表示，目前國泰航空正落實超過百架的機隊更新計畫，並已對外宣布增購14架波音777-9客機。

航點方面，冼蔚宗指出，國泰航空與旗下香港快運在全球共有100個客運航點，今年國泰航空先後開通烏魯木齊、布魯塞爾、慕尼黑、羅馬及達拉斯等航線，11月起將陸續開通香港-長沙、恢復香港-阿得雷德直飛航班，明年3月則將重啟香港-西雅圖直飛航班。

冼蔚宗表示，國泰航空明年將在紐約甘迺迪機場設立全新貴賓室；今年11月15日起免費機上Wi-Fi將擴展至所有金卡會員，預計年底前擴及特選經濟客艙國泰航空的國泰會員。

此外，冼蔚宗指出，國泰航空旗下亞洲萬里通今年與台北晶華酒店的晶華軒合作，從今年12月起到明年3月將推出會員專屬包場活動。

因應即將到來的ITF台北國際旅展，冼蔚宗表示，除了推出航點8折起、會員專屬折扣外，將首度推出體驗升等商務艙禮遇，旗下CATHAY SHOP也將在現場展售相關商品。

「2025 ITF台北國際旅展」將於11月7日至10日在南港展覽館登場，今年展區規模再升級，KKday近期也推出北中南75折專案；高鐵國旅聯票訴求「全台美食吃透透」，高鐵車票最低67折起；寒舍集團館展場獨賣優惠主推自助餐券組最低73折起；晶華酒店則集結全館人氣餐廳推出限量旅展優惠，栢麗廳自助餐推出各種餐券，最低7折起。