電子處方箋減碳又防錯藥 彰基試辦分享串接與資安考驗

中央健康保險署為提升醫療照護品質、落實數位轉型與ESG永續發展，今年起大力推動電子處方箋；彰化基督教醫院與健保署中區業務組合作，已於9月順利完成試辦，今天彰基分享會中提出推動經驗與實務挑戰包括操作習慣調整、資訊安全與系統串接等議題。

電子處方箋被視為健保數位轉型的重要關鍵，透過雲端整合可提升效率、減少資源浪費並強化用藥安全，但推動過程仍面臨挑戰，像是系統建置與維護須投入成本，醫療端與藥局端系統相容性不一，可能出現資料串接不順情況，此外資訊安全與個資保護也是外界關注焦點。

健保署中區業務組組長丁增輝表示，電子處方箋的推動是健保數位轉型的重要里程碑，對醫院而言，透過雲端化系統整合可減碳、降低處方錯誤與重複用藥風險；對民眾而言，則可免除紙本遺失困擾並方便攜帶；對健保署而言，能減少申報錯誤、加速作業流程並節省紙本成本，可謂「三贏」政策。

彰基醫學中心總院長陳穆寬指出，電子處方箋上線後最大受益者是病患，領藥時間縮短、紙本作業減少，也有助於偏鄉遠距醫療發展，分享會中彰基團隊並提出推動經驗與實務挑戰，包括操作習慣調整、資訊安全與系統串接等議題。藥師能即時透過系統掌握處方內容，避免重複領藥與輸入錯誤，加快調劑速度，也能有更多時間進行用藥指導。

丁增輝也說，彰基為西部第一家醫院與大村天德藥師藥局、鹿港家禾藥局兩家藥局完成試辦電子處方箋，同時中部有不少醫院也已展開建置相關系統相關作業，預期未來將會吸引更多的醫院、藥局的加入。