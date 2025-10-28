快訊

整理包／普發現金一萬最快11/11入帳！10類人符資格 登記分流時程、領取5管道看過來

MLB／18局大戰沒空回顧打擊表現 大谷翔平：要回家睡覺準備G4了

電子處方箋減碳又防錯藥 彰基試辦分享串接與資安考驗

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰基今天舉辦電子處方箋試辦分享會，健保署組長丁增輝，電子處方箋是健保數位轉型重要里程碑，兼具減碳、省資源與提升用藥安全的三贏效益。圖／彰基提供
彰基今天舉辦電子處方箋試辦分享會，健保署組長丁增輝，電子處方箋是健保數位轉型重要里程碑，兼具減碳、省資源與提升用藥安全的三贏效益。圖／彰基提供

中央健康保險署為提升醫療照護品質、落實數位轉型與ESG永續發展，今年起大力推動電子處方箋；彰化基督教醫院與健保署中區業務組合作，已於9月順利完成試辦，今天彰基分享會中提出推動經驗與實務挑戰包括操作習慣調整、資訊安全與系統串接等議題。

電子處方箋被視為健保數位轉型的重要關鍵，透過雲端整合可提升效率、減少資源浪費並強化用藥安全，但推動過程仍面臨挑戰，像是系統建置與維護須投入成本，醫療端與藥局端系統相容性不一，可能出現資料串接不順情況，此外資訊安全與個資保護也是外界關注焦點。

健保署中區業務組組長丁增輝表示，電子處方箋的推動是健保數位轉型的重要里程碑，對醫院而言，透過雲端化系統整合可減碳、降低處方錯誤與重複用藥風險；對民眾而言，則可免除紙本遺失困擾並方便攜帶；對健保署而言，能減少申報錯誤、加速作業流程並節省紙本成本，可謂「三贏」政策。

彰基醫學中心總院長陳穆寬指出，電子處方箋上線後最大受益者是病患，領藥時間縮短、紙本作業減少，也有助於偏鄉遠距醫療發展，分享會中彰基團隊並提出推動經驗與實務挑戰，包括操作習慣調整、資訊安全與系統串接等議題。藥師能即時透過系統掌握處方內容，避免重複領藥與輸入錯誤，加快調劑速度，也能有更多時間進行用藥指導。

丁增輝也說，彰基為西部第一家醫院與大村天德藥師藥局、鹿港家禾藥局兩家藥局完成試辦電子處方箋，同時中部有不少醫院也已展開建置相關系統相關作業，預期未來將會吸引更多的醫院、藥局的加入。

彰基試辦電子處方箋，總院長陳穆寬指出，彰基成為西部首家導入電子處方箋醫院，造福民眾減少等候與遺失風險，並提升偏鄉醫療效率。圖／彰基提供
彰基試辦電子處方箋，總院長陳穆寬指出，彰基成為西部首家導入電子處方箋醫院，造福民眾減少等候與遺失風險，並提升偏鄉醫療效率。圖／彰基提供
彰基醫學中心率先於台灣西部導入電子處方箋系統，成為首家成功應用醫院，今日舉辦成果分享會。圖／彰基提供
彰基醫學中心率先於台灣西部導入電子處方箋系統，成為首家成功應用醫院，今日舉辦成果分享會。圖／彰基提供

健保署 藥局 彰化

延伸閱讀

智冠子公司智雲科技攜手合作夥伴 搶攻資安市場商機

合勤控加入國際資安組織

中市產官學攜手 舉辦資安治理研習探討AI防禦

日本開放藥局可買「事後避孕藥」…台灣也跟進？食藥署回應了

相關新聞

12年來首位非醫師接疾管署副座 羅一鈞讚林明誠「行動派防疫戰將」

衛福部疾管署副署長自羅一鈞升任署長後懸缺48天後，由衛福部疾管署高屏管制中心主任林明誠接任，羅一鈞表示，林明誠為12年來...

台人不愛國旅！賴正鎰喊話「開放陸客」 網紅酸：換一批盤子

台灣人愛出國，對國旅卻興趣缺缺，住宿貴是一大原因。對此，涵碧樓董事長、全國商總榮譽理事長賴正鎰今（28）日呼籲，政府應該開放陸客來台，讓觀光業「活起來」；不過百萬網紅Cheap則反嗆，問題在於國旅本身太爛，台灣人不想玩，把陸客放進來，根本只是「換一批盤子」，並非從根本解決問題。

電子處方箋減碳又防錯藥 彰基試辦分享串接與資安考驗

中央健康保險署為提升醫療照護品質、落實數位轉型與ESG永續發展，今年起大力推動電子處方箋；彰化基督教醫院與健保署中區業務...

高齡患者能出院就別戀棧 醫警告當心染A流：10天轉院到天堂

近期正值A型流感的流行期，台北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科主治醫師姜冠宇在臉書發文，提醒住院者若身體…

機車族注意！酸雨留水痕、腐蝕車漆難逆轉 專家揭四招正確保養

近期北台灣雨勢頻繁，許多停放在戶外的機車長時間經受風吹雨打，然而這些看似無害的雨水，可能是讓愛車「提早老化」的元凶。

驚！上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數

Gmail用戶注意檢查帳號密碼是否外洩！外媒報導，傳出Gmail有超過1.83億組密碼遭到外洩，澳洲資安專家Troy Hunt提到，這次是「龐大的外洩資料集」，容量高達3.5TB，等於875部完整HD高畫質電影，更表示Gmail、Outlook、Yahoo等平台也受到波及，「而Gmail永遠是受害最嚴重的那一批。」資安專家也建議民眾應採取3大資安措施。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。