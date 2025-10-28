台南1歲女嬰因車禍腦損傷 中西醫治療助恢復重獲新生

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院中醫部主治醫師莊照宇表示，腦性麻痺雖屬「非進行性」疾病，但兒童腦部具高度可塑性，「早期介入治療效果最佳」是關鍵，透過中西醫雙管齊下相輔相成，讓患童能在跨領域整合下，獲得最大治療效益。記者萬于甄／攝影
奇美醫院中醫部主治醫師莊照宇表示，腦性麻痺雖屬「非進行性」疾病，但兒童腦部具高度可塑性，「早期介入治療效果最佳」是關鍵，透過中西醫雙管齊下相輔相成，讓患童能在跨領域整合下，獲得最大治療效益。記者萬于甄／攝影

台南一名剛出生沒多久的女嬰去年因車禍造成顱骨骨折與腦出血，送醫時意識不清，經奇美醫院西醫急救後插管轉入加護病房，為幫助女嬰恢復，醫療團隊透過中西醫協作雙管齊下治療，讓女嬰意識與吞嚥功能逐漸恢復，也能正常進食，如今女嬰已1歲多，語言發展穩定。

奇美醫院中醫部主治醫師莊照宇表示，腦性麻痺是兒童常見的發展性神經疾病之一，主要因早產、周產期缺氧、感染或頭部外傷所致，全球盛行率約為每千名新生兒2至3人，台灣每年約新增300位腦麻病人，且出生週數愈小，腦傷與併發症的風險愈高，衛福部為此也推動「小兒腦性麻痺中醫門診加強照護專案」。

他分享，一名女嬰剛出生沒多久就因車禍造成顱骨骨折與腦出血，經急救手術插管轉入加護病房，由於女嬰腦部損傷，原擔心影響後續動作及語言發展，醫療團隊會同中醫部協助介入，先採用頭皮針、雷射針灸結合中藥管灌治療，女嬰意識逐漸恢復，吞嚥與消化明顯改善，移除鼻胃管後能正常進食，也不再頻繁嗆咳。

莊照宇提到，該名女嬰出院後持續透過中醫針藥並用治療，配合西醫復健訓練，四肢張力問題減少，肢體活動度也提升，且隨著腦部認知逐步恢復，女嬰順利成長，更能牙牙學語，語言穩定發展與一般嬰幼兒無異。

莊照宇說，中醫治療著重「針藥並用、內外兼治」，以健脾益腎、通督醒腦為核心，促進腦神經修復，臨床運用可以頭皮針促進神經可塑性，雷射針灸改善張力，中藥調理氣血與腸胃，搭配推拿與艾灸強化循環與平衡。

他強調，腦麻雖屬「非進行性」疾病，但兒童腦部具高度可塑性，「早期介入治療效果最佳」是關鍵，且中醫治療的目的並非取代西醫，而是與西醫復健醫學形成互補，讓患童能在跨領域整合下，獲得最大治療效益、提升生活品質，減輕家庭照護壓力，為腦麻兒帶來新希望。

