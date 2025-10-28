12年來首位非醫師接疾管署副座 羅一鈞讚林明誠「行動派防疫戰將」
衛福部疾管署副署長自羅一鈞升任署長後懸缺48天後，由衛福部疾管署高屏管制中心主任林明誠接任，羅一鈞表示，林明誠為12年來首位非醫師及牙醫師背景，是公共衛生背景出身的副署長，其學經歷紮實，是「武將型的行動派的防疫戰將」。
羅一鈞表示，林明誠畢業於中國醫藥學院公衛學系、北醫公衛研究所，在公職擔任廿多年，從疾管署專員做起，一路技正、科長、副局長、分局長及管制中心主任，歷練非常完整，是從基層做起的武將型行動派防疫戰將。
林明誠的公職生涯大部分都與疾管署區管中心、地方衛生局一起合作抗疫，其實他於2017年已申請提前退休，但2020年新冠爆發，當時疾管署高屏區管制中心主任出缺，時任署長的周志浩拜託林明誠披掛上陣。
2022年Omicron變異株在高雄港爆發群聚感染，累積超過百人確診，林明誠與高雄市政府、防疫團隊通力合作守住疫情，大家度過安全農曆年。他也曾在台南登革熱延燒到高雄時，跟衛生局充分合作，控制疫情。
林明誠將於十二月開始擔任疾管署發言人，他感謝衛福部長石崇良及羅一鈞給他機會，他笑說，防疫打仗不會害怕，但面對媒體會緊張，他從基層做起，防疫工作需要團隊合作，這次接到指令走出舒適圈，未來會接受更高挑戰，期望未來防疫工作，大家合作愉快。
