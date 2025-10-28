聽新聞
高齡患者能出院就別戀棧 醫警告當心染A流：10天轉院到天堂
近期正值A型流感的流行期，台北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科主治醫師姜冠宇在臉書發文，提醒住院者若身體狀況已評估可安全返家休養，應儘早出院，避免在病房環境中暴露過久，導致原本穩定的病情出現變化。
姜冠宇醫師在文中分享自己臨床案例，一名術後準備復健的高齡患者，本可在家中靜養後再返院進行復健，但家屬擔心照顧不便，堅持延長住院時間，希望「看到狀況更好再回家」。不料，病房隔壁床傳出A流確診，這名高齡患者因此遭感染，情況急轉直下，氧氣需求不斷上升，擔心惡化成俗稱「大白肺」的重症肺炎。
姜冠宇指出，對七、八十歲以上、活動力下降或長期臥床的老人而言，感染流感的風險極高，直言「不到10天之內就帶你轉院到天堂」。他表示，住院住得多舒，那都是以前的事，現今醫院人流複雜、病原種類繁多，即使醫護持續加強防護，仍難完全杜絕交叉感染。
姜冠宇醫師表示理解多數家屬帶回家很難照顧，可是在流感流行期，不要以為「多住幾天比較安全」，實際上越晚出院、風險越高，並強調經醫師評估可以安全返家，就應該信任醫療團隊的判斷。
