桃機第三跑道延至2032年完工 16個臨時停機位優先給國籍航空使用

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
桃機公司專案工程處助理副總經理畢金菱。記者余弦妙／攝影
桃機公司28日指出，今年截至9月累計旅客量已達3,522萬人次，較去年同期成長5.24%，預估今年全年運量可達4,900萬人次，超越2019年疫情前；第三跑道建設工程中的臨時過夜機坪，共計提供16個停機位，將優先給國籍航空使用。

機場公司指出，第三跑道計畫是攸關桃園機場未來發展的重要里程碑，於現有機場北側新增約581公頃土地，與既有機場銜接處長達約5.3公里。第三跑道建設配合用地取得進度，採分區、分標方式辦理，工程由交通部高速公路局代辦，第一階段工程自2023年9月展開。

桃園機場為降低施工對機場營運的衝擊、維持機坪調度順暢，預先於機場東北角規劃臨時過夜機坪，總面積約18.9公頃，採混凝土鋪面設計。第一期工程已於2025年7月25日完工啟用9個停機位；第二期工程預計2026年2月春節疏運前完工，將新增7個停機位，屆時共計16個停機位（14個E類、2個C類）可供航班調度運用。

對於臨時停機坪機位何時該如何分配，桃機公司專案工程處助理副總經理畢金菱表示，由於目前啟用的9個機位比較靠近星宇航空（2646）與長榮航空（2618），因此目前優先給這兩個航空公司使用，至於後續的7個機位將會再視航空公司需求分配，不過主要還是會優先給國籍航空使用。

不過對於第三跑道何時可以完工，畢金菱則說，由於跑道有一部分土地有重疊到航空城居民土地，秉持著先建後遷的方式，目前預估居民要完全搬遷完成大概會落在2026年，因此原本預估第三跑道2030年要完工將會再延後，跑道整體工程需要6年時間，因此整體跑道完工時間延後至2032年，目前該修正計劃已送至行政院審查中。

桃機運量持續增加，第三航廈北廊廳預計今年底啟用試營運，畢金菱說，目前相關的整備進度都在持續進行中，相關單位都在積極處理中，預計最快試營運的時間落在12月，不過桃機運量在近期也有明顯增加，推估今年整體運量可以超越2019年的4,868萬人次，來到4,900萬人次。

