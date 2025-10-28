快訊

桃機第三跑道延至2032年完工 農曆年前啟用16停機位供航班調度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
桃園機場臨時過夜機坪明年春節前全數啟用，增設16個停機位提升調度量能。圖／桃園機場公司提供
疫後出國潮未減，桃園機場起降班機愈來愈多，已超出停機位容量。桃園機場公司今表示，第三航廈北登機廊廳將於年底前啟用，為維持機坪調度順暢，於機場東北角規畫臨時過夜機坪並分2期完工，屆時將增加16個停機位；但機場公司也坦言，受到航空城搬遷進度影響，原定2030年完工的第三跑道將延至2032年完工。

機場公司指出，第三跑道計畫是攸關桃園機場未來發展的重要里程碑，於現有機場北側新增約581公頃土地，相當於二分之一個桃園機場，與既有機場銜接處長達約5.3公里。第三跑道建設配合用地取得進度，採分區、分標方式辦理，工程由交通部高公局代辦，第一階段工程自2023年9月展開。

為降低施工對機場營運的衝擊、維持機坪調度順暢，機場公司於機場東北角規畫臨時過夜機坪，總面積約18.9公頃，採混凝土鋪面設計。第一期工程已於今年7月25日完工啟用9個停機位；第二期工程預計明年2月春節疏運前完工，將新增7個停機位，屆時共計16個停機位（14個E類、2個C類）可供航班調度運用。

機場公司表示，統計今年1至9月累計旅客量已達3522萬人次，較去年同期成長5.24%，預估今年全年旅客量可達4500萬人次，有望追上疫前2019年高峰4869萬人次，並盼隨著北登機廊廳與臨時過夜機坪陸續投入營運，桃園機場服務量能將持續提升，為旅客提供更優質便捷的服務體驗。

至於第三跑道工程進度，機場公司坦言，航空城搬遷戶原預計2024年11月全數搬遷，但因採「先建後遷」原則，目前仍有約600戶散住，預計2026年底才能搬遷完畢，而工程進度也因此需順延23個月，因此預估第三跑道最快2032年才會完工。

