嘉市現首例本土日本腦炎 無國內外旅遊史

嘉義市今年出現首例本土日本腦炎確診病例，個案為40歲男性，無國內外旅遊史，近期無豬舍、鴿舍及水稻田活動史，經通報採檢後，確認感染日本腦炎，目前住院治療中。

嘉義市政府今天發布新聞稿，感染日本腦炎男子的同住者無疑似症狀，衛生局已展開病媒蚊密度調查，並啟動相關防治作為。

嘉義市衛生局表示，今年截至今天為止，全國共21例日本腦炎確診病例，皆為本土個案；日本腦炎為經由蚊子叮咬傳播的病毒性疾病，主要的病媒蚊為三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊，多孳生於稻田、豬舍等積水處，吸血高峰為黃昏與黎明時段。

衛生局說，大多數民眾被感染後，無明顯症狀，但少數可能出現高燒、頭痛、意識改變、抽搐等嚴重中樞神經症狀，甚至可能導致死亡或留下神經後遺症。

嘉義市衛生局長廖育瑋呼籲，民眾應避免於清晨或傍晚出入高風險環境，如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲。

廖育瑋提醒民眾，預防日本腦炎最有效的方法，為接種日本腦炎疫苗；住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾，應加強防蚊措施，如自覺有感染風險的成人，可前往旅遊醫學門診評估並自費接種日本腦炎疫苗。