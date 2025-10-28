打氣史上最旺！公費流感疫苗今有望突破400萬劑 11月1日第二階段開打

衛福部疾管署今表示，今年公費流感疫苗為史上打氣最旺的一年，流感疫苗預計今天突破400萬劑、新冠疫苗接種數約89.1萬人次，約為去年同期1.2至1.3倍。第二階段接種將於11月1日開放，50至64歲無高風險慢性病成人等公費對象可前往施打。另11月1日起，全台各地全聯、大全聯共約120家門市及家樂福約32家門市，亦將擇日設置疫苗接種站，更方便民眾接種疫苗，完成接種者還可獲得門市準備健康好禮。

疾管署發言人曾淑慧表示，截至今年10月27日，公費流感疫苗接種數約396.5萬人次，預計今天會突破400萬人次、新冠疫苗接種數約89.1萬人次，約為去年同期1.2至1.3倍。因疫苗接種後約需待2周才能獲得足夠保護力，請民眾盡早前往合約院所接種，及早預防及減少感染及相關併發症發生風險。

羅一鈞說，流感疫情預計要到11月中才會脫離流行期，今年疫苗打氣為過去最旺一年，第二階段左流右心將於11月1日開打，目前有開口合約採購20萬劑疫苗會在10月底前配送至各縣市，預估11月1日會有約220萬劑疫苗提供給二階民眾施打。

羅一鈞表示，全台各地全聯、大全聯共約120家門市及家樂福約32家門市，亦將擇日設置疫苗接種站，更方便民眾接種疫苗，完成接種者還可獲得門市準備健康好禮。

疾管署說，今年約有4400餘家接種合約院所，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感新冠疫苗及流感藥劑地圖、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。另為儲備不同製程新冠疫苗以供不適合接種mRNA疫苗者接種，今年採購共22.5萬劑Novavax JN.1疫苗，已於日前運抵台灣，目前依規定辦理相關查驗程序並規劃接種作業中，若相關作業皆順利完成，預估最快於11月中旬起可提供滿12歲以上且尚未接種Moderna LP.8.1疫苗的公費接種對象接種。

疾管署提醒，今年度接種情形踴躍，提醒符合公費資格且尚未接種的民眾，盡速前往合約院所完成接種。另鑑於近期氣溫變化大，除接種疫苗外，亦務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應盡速就醫以及時獲得治療。