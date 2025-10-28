部苗新舊醫師團隊深入社區 為超高齡醫療精準照護

台灣今年已邁入「超高齡社會」，長期照護需求快速攀升，許多失能或行動不便的長者選擇留在家中由家人照護。衛福部苗栗醫院指出，部苗居家醫療團隊由新舊世代醫師攜手合作，結合資深醫師的臨床經驗與年輕醫師的創新思維，激盪出多元又精準的照護模式。

苗栗醫院表示，當身體功能退化、生活起居仰賴他人協助時，醫療資源的可近性便成為一大挑戰。苗栗醫院為讓醫療服務「不只在醫院，也能走進家裡」，由醫師、護理師及其他專業人員組成團隊，主動深入社區與家庭，提供診療、用藥與健康照護指導，為苗栗地區的長者與慢性病患者帶來更有溫度與尊嚴的醫療照護。

部苗指出，院內居家醫療團隊特色之一，就是新舊世代醫師攜手合作，透過跨域整合與專業分工，讓個案在家中即可獲得如同在醫院的服務品質。不僅提供診療與開藥，更進行用藥安全整合、營養評估、慢性病控制與健康教育，協助家屬正確執行導尿、氣切及傷口照護等技術，全面提升家庭照護能力。

院方說，苗醫鼓勵年輕醫師投入居家醫療服務，為團隊注入新活力與專業深度。其中，神經內科醫師歐陽豪便是新世代醫師的重要成員，他專精腦中風、失智症、自律神經失調、頭暈頭痛、失眠及動作障礙等疾病治療，親赴病人家中進行診察與衛教指導，讓醫療服務能更貼近民眾生活。