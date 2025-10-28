迎草嶺古道芒花季 東北角風管處推出接駁車

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處將於11月每個週末假日，推出草嶺古道芒花季接駁車，可節省約40分鐘至1小時步行時間，讓遊客保留體力欣賞草嶺古道美景。

東北角風管處今天表示，秋風吹起，草嶺古道將迎來一年一度的「2025草嶺古道芒花季」，期間為今年11月。為提供旅客便捷、友善的低碳旅遊體驗，即日起推出新台幣60元「芒花專車」，還有329元超值套票。

60元「芒花專車」路線為福隆遊客中心至「遠望坑口站」（土地公廟）接駁，可節省約40分鐘步行時間。

329元超值套票路線為福隆遊客中心至「遠望坑親水公園第二停車場」（直達古道入口），可節省約60分鐘步行路程，保留體力欣賞草嶺古道美景。此外，這種超值套票包含福隆便當、芒花限定紀念禮與限量市集抵用券，讓旅程豐富又超值。

東北角風管處表示，另為鼓勵旅客登山賞芒後順遊宜蘭放鬆身心，凡購買60元「芒花專車」或是329元超值套票民眾，憑乘車證可於明年1月30日前，享有礁溪鄉指定溫泉旅店住宿優惠。詳情可於東北角風管處官方網站查詢。