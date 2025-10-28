快訊

整理包／普發現金一萬最快11/11入帳！10類人符資格 登記分流時程、領取5管道看過來

MLB／18局大戰沒空回顧打擊表現 大谷翔平：要回家睡覺準備G4了

迎草嶺古道芒花季 東北角風管處推出接駁車

中央社／ 宜蘭縣28日電

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處將於11月每個週末假日，推出草嶺古道芒花季接駁車，可節省約40分鐘至1小時步行時間，讓遊客保留體力欣賞草嶺古道美景。

東北角風管處今天表示，秋風吹起，草嶺古道將迎來一年一度的「2025草嶺古道芒花季」，期間為今年11月。為提供旅客便捷、友善的低碳旅遊體驗，即日起推出新台幣60元「芒花專車」，還有329元超值套票。

60元「芒花專車」路線為福隆遊客中心至「遠望坑口站」（土地公廟）接駁，可節省約40分鐘步行時間。

329元超值套票路線為福隆遊客中心至「遠望坑親水公園第二停車場」（直達古道入口），可節省約60分鐘步行路程，保留體力欣賞草嶺古道美景。此外，這種超值套票包含福隆便當、芒花限定紀念禮與限量市集抵用券，讓旅程豐富又超值。

東北角風管處表示，另為鼓勵旅客登山賞芒後順遊宜蘭放鬆身心，凡購買60元「芒花專車」或是329元超值套票民眾，憑乘車證可於明年1月30日前，享有礁溪鄉指定溫泉旅店住宿優惠。詳情可於東北角風管處官方網站查詢。

草嶺古道 福隆

延伸閱讀

黃敏惠怒控觀光署違背承諾撤銷嘉油鐵馬道補助款 觀光署：違反補助申請

桃園萬聖城光復節連假登場 桃警鼓勵民眾搭乘免費接駁車

嗨玩築夢城堡！ 嘉義歐樂沃年度限定「在逃公主派對」　萬聖紅毯變裝大賽送門票、毛小孩也能同樂

昔日搭「公路局」遊金瓜石 台灣好行復刻綠色小旅行

相關新聞

12年來首位非醫師接疾管署副座 羅一鈞讚林明誠「行動派防疫戰將」

衛福部疾管署副署長自羅一鈞升任署長後懸缺48天後，由衛福部疾管署高屏管制中心主任林明誠接任，羅一鈞表示，林明誠為12年來...

台人不愛國旅！賴正鎰喊話「開放陸客」 網紅酸：換一批盤子

台灣人愛出國，對國旅卻興趣缺缺，住宿貴是一大原因。對此，涵碧樓董事長、全國商總榮譽理事長賴正鎰今（28）日呼籲，政府應該開放陸客來台，讓觀光業「活起來」；不過百萬網紅Cheap則反嗆，問題在於國旅本身太爛，台灣人不想玩，把陸客放進來，根本只是「換一批盤子」，並非從根本解決問題。

電子處方箋減碳又防錯藥 彰基試辦分享串接與資安考驗

中央健康保險署為提升醫療照護品質、落實數位轉型與ESG永續發展，今年起大力推動電子處方箋；彰化基督教醫院與健保署中區業務...

高齡患者能出院就別戀棧 醫警告當心染A流：10天轉院到天堂

近期正值A型流感的流行期，台北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科主治醫師姜冠宇在臉書發文，提醒住院者若身體…

機車族注意！酸雨留水痕、腐蝕車漆難逆轉 專家揭四招正確保養

近期北台灣雨勢頻繁，許多停放在戶外的機車長時間經受風吹雨打，然而這些看似無害的雨水，可能是讓愛車「提早老化」的元凶。

驚！上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數

Gmail用戶注意檢查帳號密碼是否外洩！外媒報導，傳出Gmail有超過1.83億組密碼遭到外洩，澳洲資安專家Troy Hunt提到，這次是「龐大的外洩資料集」，容量高達3.5TB，等於875部完整HD高畫質電影，更表示Gmail、Outlook、Yahoo等平台也受到波及，「而Gmail永遠是受害最嚴重的那一批。」資安專家也建議民眾應採取3大資安措施。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。