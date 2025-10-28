台人不愛國旅！賴正鎰喊話「開放陸客」 網紅酸：換一批盤子

台灣人愛出國，對國旅卻興趣缺缺，住宿貴是一大原因。對此，涵碧樓董事長、全國商總榮譽理事長賴正鎰今（28）日呼籲，政府應該開放陸客來台，讓觀光業「活起來」。不過百萬網紅Cheap則反嗆，問題在於國旅本身太爛，台灣人不想玩，把陸客放進來，根本只是「換一批盤子」，並非從根本解決問題。

賴正鎰指出，近年國人願意花錢旅遊，但寧可把錢花在國外，國旅市場吸引力下滑，服務創新不足、價格偏高、交通不便、體驗單一，導致旅遊人口外流。他表示，今（2025）年前7個月國際旅客入境僅比去年成長約10％，遠低於周邊國家，反而陸客來台成長達62.7％，主要集中在金門、馬祖等地。

賴正鎰強調，陸客在觀光收益中貢獻度最高，建議政府分階段開放團客與自由行，作為帶動產業復甦的關鍵一步，並以「短期救急、長期轉型」的雙軌策略，應對國旅空洞化危機。

不過Cheap在臉書開嗆，認為這種邏輯荒謬，這就像一家餐廳難吃又服務差，結果不改菜單，只說要開放中國旅客訂位，「感覺他（賴正鎰）心裡想的是，台灣人已經不信國旅，那就換一批盤子試試」。

Cheap批評，正常邏輯應該是「顧客流失→反思產品→改善體驗→重建品牌」，而不是「顧客流失→怪消費者出去玩→找別人進來→錢先收再說」。他更提醒，陸客觀光早已被中國政府視為政治籌碼，隨情緒隨時可收可放，若把產業命脈綁在這樣的市場上，等於自己把脖子送到刀口底下，「你不能把自己的收入綁在一個極權國家上」。