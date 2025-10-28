流感疫情連三周緩降…上周仍增13死 羅一鈞估「這時」再現高峰

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
國內流感疫情連3周緩降，但上周仍新增38例病例、13例死亡。示意圖。聯合報系資料照
國內流感疫情連3周緩降，但上周仍新增38例病例、13例死亡。疾管署長羅一鈞說，評估目前疫情尚未低於流行閾值，加上基層醫院開立口服抗病毒藥物仍多，因此擴大口服抗病毒藥物使用資格至11月15日。預計流感疫情將於12月中下旬或1月初再度進入流行期。

疾管署監測國內呼吸道傳染病，今年第43周類流感門急診就診計11萬442人次，較前一周下降15.6%，但上周新增38例流感併發重症病例，13例H1N1、24例H3N2、1例A未分型及13例死亡8例H1N1、5例H3N2，顯示目前國內流感疫情處於流行期。目前社區中流行呼吸道病原體以流感病毒為主，以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型。

羅一鈞表示，流感校園群聚案件近4周從45件下降至19件，以國小為多。疾管署防疫醫師林詠青說，上周新增38例病例、13例死亡，一名9歲男童，10月初下肢痠痛，且入院前有發燒，吃退燒藥後症狀持續，更出現畏寒、嘔吐、咳嗽及鼻水，採檢後確診A流，後來出現呼吸困難、抽搐且有腦水腫，併發急性壞死性腦病變，給抗病毒藥物未改善 症狀，10月下旬死亡，個案過去無特殊病史，去年10月有接種疫苗。

羅一鈞說，流感疫情連3周下降，但基層口服抗病毒藥物使用仍多，擴大口服抗病毒藥物使用資格至11月15日。目前預計12月中下旬疫情再進入高峰及流行期，不過仍要看後續冷氣團有沒有報到，疫情高峰會不會提早。

國內新冠疫情目前處低點波動，第43周新冠門急診就診計1348人次，較前一周下降26%，主流變異株為NB.1.8.1。全球近期新冠病毒陽性率呈上升趨勢，歐洲及非洲區域陽性率增加，美洲整體疫情呈上升。流行變異株以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1，鄰近國家與地區，如日本、韓國、中國及香港仍以NB.1.8.1占比為高。

國內流感疫情連3周緩降，不過仍新增38例病例、13例死亡，最小為9歲男童有下肢痠痛後續出現腦水腫。記者翁唯真／攝影
流感病毒 疫情 死亡 羅一鈞

