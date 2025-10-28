乾癬不只是皮膚癢！秋冬復發率飆5成 頭皮病灶搔癢出血成理髮夢魘

時序進入秋冬，體內免疫力容易混亂，為乾癬患者病情好發旺季。台北林口長庚醫院皮膚科副教授級主治醫師黃毓惠說，乾癬為慢性皮膚發炎的免疫疾病，秋冬季節約5成患者復發。台灣乾癬協會秘書長王雅馨說，許多病友病灶發生在頭皮，將有紅色斑塊、銀白色皮屑，並因搔癢導致頭皮出血，中重度乾癬患者外出理髮是一大挑戰。

黃毓惠說，乾癬好發年齡有兩個高峰，分別為20至29歲及50至59歲，均正值打拼事業、重視自我外貌的青壯年時期。研究顯示，中重度乾癬病友的病灶部位，以頭皮最為常見占56%，其次為臉部的49%、指甲占27%等部位。

乾癬病友受頭皮病灶困擾，可能因搔癢抓頭皮導致傷口，增加感染風險。黃毓惠提醒，乾癬不具傳染性，但鼓勵病友掌握疾病自主權，以「不復發」為治療目標。此外，病友也擔心頭皮狀況遭受異樣眼光，進而避諱到髮廊理髮。

55歲張先生，30歲那年力拼創業，長期工作壓力誘發乾癬，頭皮及手腳上的紅斑、白屑顯而易見，令他長達15年不曾穿過短袖、脫下帽子面對人群。發病初期，踏入髮廊理髮也遭受過不友善的對待或推銷抗屑產品，因此有4年未曾剪髮，導致髮長過背，為生活帶來不少困擾。

王雅馨說，許多病友頭皮紅斑、銀屑面臨三大美髮困境，包含在髮廊被推銷抗屑髮品、擔心自己造成設計師困擾，或被被誤解為傳染性疾病遭拒絕服務。

為鼓勵乾癬病友勇敢踏進髮廊，攜手醫界、學界、美髮界推出「乾癬友善美髮聯盟」，邀請弘光科技大學美髮造型設計系、明星御用美髮設計師Miyake老師推廣「好癬有你，美麗覺醒」美髮設計師乾癬教育課程。

適逢一年一度世界乾癬日，乾癬協會邀請台灣美髮設計師加入乾癬友善美髮聯盟的行列，期盼設計師透過課程了解乾癬美髮知識與技巧，也能關懷病友、甚至友善指引病友就醫治療，持續創造友善美髮環境，讓更多病友能安心走進髮廊、追求自信的自己。

黃毓惠說，中重度乾癬患者應長期穩定治療，以「不復發」為最終治療目標。乾癬現已有多元治療方案，如外用藥膏、光照治療、口服藥物、生物製劑，以及新型口服小分子標靶藥，協助中重度乾癬病友良好控制病情，達到不復發的治療目標。