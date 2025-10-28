遊覽車轉跑交通車免汽燃費 交通部修法10月30日生效
現行公路客運與市區公車等大眾運輸免徵汽燃費，為鼓勵遊覽車客運業經營交通車業務者，專注經營交通車，交通部修法，將免徵汽燃費，並於今天公告，將於10月30日實施。
交通部今天公告修正「汽車燃料使用費徵收及分配辦法」第4條、「汽車運輸業審核細則」第6條之1，新增經公路主管機關核定的遊覽車客運業專辦交通車業務車輛，免徵汽車燃料使用費。
不過，免徵汽車燃料使用費車輛，因辦理過戶、繳銷、註銷、吊銷牌照、報廢等異動致不符免徵資格者，若有使用道路情事時，應以自用車費額補繳汽車燃料使用費。
交通部說明，考量遊覽車專辦交通車業務營運型態，與市區及公路汽車客運業相似，為鼓勵遊覽車客運業經營交通車業務者，將其牌照轉換為專辦交通車，專注經營交通車業務，以提升營運安全與健全整體產業發展，因此將其納入汽車燃料使用費免徵對象，預計10月30日生效。
交通部公共運輸及監理司表示，目前有些遊覽車以包租、校車等交通車服務為主，假日偶爾會接旅遊行程，但因其對路線不熟悉、風險較高，因此希望藉由提供誘因，鼓勵業者改為專跑交通車，對整個遊覽車環境較為安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言