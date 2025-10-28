遊覽車轉跑交通車免汽燃費 交通部修法10月30日生效

快訊

中央社／ 台北28日電
現行公路客運與市區公車等大眾運輸免徵汽燃費，為鼓勵遊覽車客運業經營交通車業務者，專注經營交通車，交通部修法，將免徵汽燃費，並於今天公告，將於10月30日實施。遊覽車示意圖。圖／聯合報系資料照
交通部今天公告修正「汽車燃料使用費徵收及分配辦法」第4條、「汽車運輸業審核細則」第6條之1，新增經公路主管機關核定的遊覽車客運業專辦交通車業務車輛，免徵汽車燃料使用費。

不過，免徵汽車燃料使用費車輛，因辦理過戶、繳銷、註銷、吊銷牌照、報廢等異動致不符免徵資格者，若有使用道路情事時，應以自用車費額補繳汽車燃料使用費。

交通部說明，考量遊覽車專辦交通車業務營運型態，與市區及公路汽車客運業相似，為鼓勵遊覽車客運業經營交通車業務者，將其牌照轉換為專辦交通車，專注經營交通車業務，以提升營運安全與健全整體產業發展，因此將其納入汽車燃料使用費免徵對象，預計10月30日生效。

交通部公共運輸及監理司表示，目前有些遊覽車以包租、校車等交通車服務為主，假日偶爾會接旅遊行程，但因其對路線不熟悉、風險較高，因此希望藉由提供誘因，鼓勵業者改為專跑交通車，對整個遊覽車環境較為安全。

遊覽車 客運業 交通部

