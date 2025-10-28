快訊

新北推老醫院改善 中英醫院新莊院區打造智慧醫療地標

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市副市長朱惕之（右四）、新北市衛生局長陳潤秋（左三）、中英醫療社團法人執行長劉靜怡（左四）出席中英醫院新莊院區動土典禮。記者張策／攝影
民國75年「醫療法」實施前設立的老舊醫院，因建築與消防規範不符現行法令，新北市政府自市長侯友宜上任後，即責成公共安全聯合稽查小組會同工務局、消防局與衛生局推動改善計畫，列管17家醫療機構進行輔導。今中英醫療社團法人旗下4家醫院聯合啟動合併新建案，於新莊化成路舉行新院區動土典禮，副市長朱惕之出席，期許新院成為地區醫療新典範。

新院區預計由中英、板英、怡和及永和復康醫院合併搬遷，落腳於新莊副都心核心區域，將以「小而美」為定位，結合智慧醫療、綠建築理念，打造嶄新現代化院所。市府強調，除了上述4院啟動重建外，已有新仁、公祥、祥顥、全民、祐民、宏仁及中祥等7家完成改善，另有5家規畫於原址改善，僅1家將縮編為診所，全案分階段推進，務求病患與家屬就醫安全無虞。

副市長朱惕之表示，中英醫療集團旗下多家院所均為「醫療法」實施前設立，硬體設施面臨年久失修與法規不符問題，市府多年來持續輔導改善。他強調，今日中英新院區的動土，象徵公共安全與醫療品質雙軌提升，「我們不只是解決建築老化問題，更是翻轉醫療環境的契機。」

朱惕之指出，目前17家列管院所中，已有11家完成改善或轉型，顯示政府與民間協力奏效。他也期待新莊新院區啟用後，能服務新莊與板橋廣大人口，提升整體醫療能量。

針對外界關注的三蘆醫療資源問題，朱惕之指出，三重地區已有聯合醫院急重症大樓提供穩定服務，市府正積極規劃「第三醫療大樓」，預計與三重衛生所整合發展，衛生所將於明年遷至行政中心，舊址釋出後可展開建設作業。

至於蘆洲地區長年醫療量能不足，朱惕之表示，市府確有設置新醫療園區規畫，但因涉及區段徵收與民地整合，需取得地方共識方能啟動開發，「三蘆人口密集、醫療需求迫切，政府將持續規劃與民間溝通，逐步補足資源缺口。」

中英醫療社團法人執行長劉靜怡表示，感謝市府、董事會與各界夥伴共同見證中英醫療35週年的轉捩點。她指出，新院區規畫導入智慧系統，將借鏡蘇州、南京明基醫院經驗，打造前瞻性的智能醫療場域。

衛生局長陳潤秋指出，中英醫院深耕三重多年，但既有建築老舊，無法因應現代醫療發展需求，此次選址新莊、攜手智慧醫療經驗豐富的明基集團合作，可望導入先進資訊技術與智慧系統，提供更優質、現代化的服務。

對於市民關心其他醫療建設進度，陳潤秋表示，三重大樓已啟動前期規畫，蘆洲醫院仍待徵收共識凝聚，衛生局將全程追蹤與協助。她強調，對於仍未改善的6家老舊醫院，市府將視情況啟動公安聯合稽查機制，從各面向強化監督與輔導，讓「安居、安全、安心」從醫療場域開始落實。

新北市副市長朱惕之（左四）、新北市衛生局長陳潤秋（右二）、中英醫療社團法人執行長劉靜怡（右三）、出席中英醫院新莊院區動土典禮。記者張策／攝影
新北市副市長朱惕之（左四）、新北市衛生局長陳潤秋（右二）、中英醫療社團法人執行長劉靜怡（右三）、出席中英醫院新莊院區動土典禮。記者張策／攝影

