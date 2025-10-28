好市多進口澳洲甜橙農藥殘留不合格 這批近4噸陸大閘蟹用藥超標

冬季為柑橘盛產季節，也是吃大閘蟹最佳時節，但有業者自國外進口這兩項食物，雙雙被揪出不合格。

衛福部食藥署今天公布邊境不合格品項，好市多股份有限公司輸入一批澳大利亞甜橙，被驗出農藥殘留不合格，共18公噸被要求退運或銷毀。另有一批由「瑞恆國際貿易有限公司」報驗，中國大陸輸入的中華絨螯蟹，即俗稱「大閘蟹」，被驗出動物用藥不合格，共3915公斤同樣於邊境被要求退運或銷毀。

食藥署公布邊境檢驗不合格品項共11項，食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，其中一批由「好市多股份有限公司」報驗的澳大利亞甜橙，檢出殘留農藥勃激素A3每公斤0.17毫克，依據「農藥殘留容許量標準」，生長調節劑勃激素A3，在柑桔類中不得檢出，數值應低於檢測方法的定量極限每公斤0.01毫克。

劉芳銘表示，這批澳大利亞甜橙總重量共1萬8千公斤，由於違反規定，食藥署已要求業者，將這批澳大利亞的甜橙在邊境退運或銷毀，同時將針對「好市多股份有限公司」於邊境查驗比率，從一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比率為20%至50%。

一批由輸入業者「瑞恆國際貿易有限公司」報驗，由中國大陸出口來台的大閘蟹，檢出動物用藥「磺胺嘧啶」每公斤0.04毫克，劉芳銘表示，依「動物用藥殘留標準」，磺胺嘧啶於十足目為不得檢出，且屬於抗菌藥物，民眾太常食用含這類動物用藥的水產品，恐導致體內產生抗藥性，增加罹患感染疾病時的風險。