機車族注意！酸雨留水痕、腐蝕車漆難逆轉 專家揭四招正確保養

聯合新聞網／ 綜合報導
看似無害的雨水，可能是讓愛車「提早老化」的元凶。圖／聯合報資料照片
近期北台灣雨勢頻繁，許多停放在戶外的機車長時間經受風吹雨打，然而這些看似無害的雨水，可能是讓愛車「提早老化」的元凶。昱全駕駛學院提醒，酸雨中的酸性物質會與車漆中的金屬成分產生化學反應，導致腐蝕、掉漆，甚至留下難以清除的白色水痕。

昱全駕駛學院指出，酸雨的影響不僅止於外觀，當酸性物質長時間附著在車身上，會逐漸侵蝕車漆表層的保護膜，讓漆面失去光澤、變得粗糙。若長期未加處理，殘留的水痕還可能滲入漆層，導致漆面龜裂，不僅影響整體美觀，也會縮短車體壽命，更重要的是，酸雨造成的車漆損害一旦形成，幾乎無法逆轉。

昱全駕駛學院建議，機車淋雨後盡快清洗是最有效的保養方式，但若無法立即洗車，也可先簡易擦拭保護車漆。只需準備軟毛巾、清水及中性洗車精，並按照正確的步驟操作即可：

1.以清水輕輕沖洗車身

先去除雨水與附著物。

2.用軟毛巾擦乾車身

以此避免水痕殘留。

3.若發現明顯酸雨痕跡，可使用中性洗車精清潔

切忌避免使用含研磨成分的產品，以防刮傷車漆。

4.清潔後再以乾毛巾擦乾

確保不殘留洗車精。

此外，昱全駕駛學院提醒，定期洗車是維持車漆光澤與延長壽命的關鍵，建議每周清洗一次，並搭配中性洗車精與柔軟毛巾擦拭。如果車漆已出現腐蝕或掉漆，應儘早尋求專業美容維修服務，防止損害進一步擴大。

毛巾 酸雨 雨水 老化

