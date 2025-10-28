機車族注意！酸雨留水痕、腐蝕車漆難逆轉 專家揭四招正確保養
近期北台灣雨勢頻繁，許多停放在戶外的機車長時間經受風吹雨打，然而這些看似無害的雨水，可能是讓愛車「提早老化」的元凶。昱全駕駛學院提醒，酸雨中的酸性物質會與車漆中的金屬成分產生化學反應，導致腐蝕、掉漆，甚至留下難以清除的白色水痕。
昱全駕駛學院指出，酸雨的影響不僅止於外觀，當酸性物質長時間附著在車身上，會逐漸侵蝕車漆表層的保護膜，讓漆面失去光澤、變得粗糙。若長期未加處理，殘留的水痕還可能滲入漆層，導致漆面龜裂，不僅影響整體美觀，也會縮短車體壽命，更重要的是，酸雨造成的車漆損害一旦形成，幾乎無法逆轉。
昱全駕駛學院建議，機車淋雨後盡快清洗是最有效的保養方式，但若無法立即洗車，也可先簡易擦拭保護車漆。只需準備軟毛巾、清水及中性洗車精，並按照正確的步驟操作即可：
1.以清水輕輕沖洗車身
先去除雨水與附著物。
2.用軟毛巾擦乾車身
以此避免水痕殘留。
3.若發現明顯酸雨痕跡，可使用中性洗車精清潔
切忌避免使用含研磨成分的產品，以防刮傷車漆。
4.清潔後再以乾毛巾擦乾
確保不殘留洗車精。
此外，昱全駕駛學院提醒，定期洗車是維持車漆光澤與延長壽命的關鍵，建議每周清洗一次，並搭配中性洗車精與柔軟毛巾擦拭。如果車漆已出現腐蝕或掉漆，應儘早尋求專業美容維修服務，防止損害進一步擴大。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言